Bruxelles inflige la sanction maximale à Illumina

Nouvel épisode dans l’épique dossier Illumina-Grail. La Commission européenne vient d’infliger une amende de 432 millions d’euros à Illumina pour avoir réalisé l’acquisition de Grail sans avoir obtenu l’autorisation préalable au titre du contrôle des concentrations («gun jumping»).

Dès juillet 2021, Bruxelles a ouvert une enquête approfondie sur cette opération de rachat. Pourtant, en août 2021, alors que l’examen de la Commission était toujours en cours, Illumina a annoncé publiquement que l’acquisition de Grail avait abouti. En juillet 2022, la Commission a communiqué à Illumina et à Grail ses griefs, constatant, à titre préliminaire, qu’elles avaient enfreint le règlement européen sur les concentrations en menant leur rapprochement bien avant la conclusion de l’enquête approfondie de la Commission. En septembre 2022, la Commission a interdit l’opération, craignant des effets anticoncurrentiels importants, qui freineraient l’innovation et réduiraient le choix sur le marché émergent de tests sanguins de détection précoce du cancer.

Une infraction «très grave et sans précédent»

En juillet 2023, la Commission confirme qu’Illumina et Grail «ont sciemment et délibérément violé l’obligation de suspension» de l’opération pendant l’enquête de Bruxelles. Une infraction «très grave et sans précédent», poursuit le communiqué de Bruxelles. La Commission a estimé qu’en clôturant l’opération, Illumina était en mesure d’exercer une influence déterminante sur Grail et qu’«elle l’a effectivement exercée».

D’ailleurs, Bruxelles a frappé fort. La Commission n’a pas hésité à infliger l’amende maximale de 10% du chiffre d’affaires mondial. En 2022, Illumina a réalisé un chiffre d’affaires de 4,58 milliards de dollars. Une «amende proportionnée, visant à décourager un tel comportement», explique le communiqué. Pour autant, Illumina avait provisionné 453 milliards de dollars dès la notification de griefs de juillet 2022. La Commission n’est pas dupe. Elle estime qu’Illumina a pondéré stratégiquement le risque de se voir imposer une amende pour «gun jumping», avec le risque de devoir payer une forte indemnité de rupture si elle ne reprenait pas Grail. Elle a également tenu compte des bénéfices qu’elle pouvait retirer de cette réalisation anticipée, même dans l’hypothèse où elle serait finalement contrainte de céder Grail.

Le dossier n’est pas clos, des recours d’Illumina étant toujours en cours. Un porte-parole d’Illumina a déclaré à Barron’s (groupe Dow Jones) que la société prévoyait de faire appel de la décision de la Commission, estimant que cette amende était «illégale, inappropriée et disproportionnée».