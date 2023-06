Bruxelles devrait imposer des mesures structurelles à Google

Première injonction structurelle en vue ! Google et les autorités de la concurrence, une longue histoire qui pourrait mal finir pour le géant américain. En annonçant mi-juin que la Commission européenne pourrait exiger de Google la cession de certaines activités – le service publicitaire pour les éditeurs (DFP) et la plateforme de mise en vente d’espaces publicitaires (AdX) –, sa vice-présidente Margrethe Vestager a jeté un pavé dans la mare.

La Commission «n’a encore jamais utilisé cette disposition, pourtant inscrite dans le règlement européen 1/2003, précise Pierre Zelenko, avocat associé chez Linklaters. Google s’est déjà vu infliger des amendes records par les autorités de concurrence. Après plusieurs avertissements, la Commission estime peut-être maintenant que l’imposition de mesures structurelles est nécessaire. Ce serait une première, mais Margrethe Vestager nous a habitués à des décisions emblématiques». Dans la mesure où les procédures sont longues, «les situations que la Commission veut régler peuvent être trop détériorées pour être réparables, et où par ailleurs les sanctions financières, même importantes, peuvent ne pas être suffisamment dissuasives aux yeux de la Commission, il n’est pas si étonnant que Margrethe Vestager songe à s’engager dans cette voie», anticipe Mélanie Thill-Tayara, avocate associée chez Dechert. Prendre une telle décision «serait un coup de tonnerre, mais reste tout à fait plausible, souligne Florent Prunet, avocat associé chez Jeantet. Les régulateurs ont pris conscience que les moyens traditionnels du droit de la concurrence ont trouvé leurs limites avec Google».

Tant à Bruxelles qu’à Paris, les amendes prononcées semblent avoir des effets limités. En juin et juillet 2021, l’Autorité de la concurrence française avait condamné Google à 220 millions d’euros d’amende pour avoir favorisé ses propres services dans le secteur de la publicité en ligne, et à 500 millions pour non-respect d’injonctions sur les droits voisins. Déjà en 2019, l’Autorité avait infligé une amende de 150 millions sur le marché de la publicité liée aux recherches. Pour sa part, Bruxelles a déjà prononcé trois amendes pour abus de position dominante, une de 2,4 milliards en 2017 sur le marché des moteurs de recherche, un record de 4,3 milliards en 2018 sur Android, et encore une de 1,5 milliard en 2019 sur sa régie publicitaire AdSense.

Un cas spécifique non réplicable

En imposant des cessions, Bruxelles «donnerait alors un signal fort aux Gafas, prévient Mélanie Thill-Tayara. S’ils ne se mettaient pas en conformité avec le DMA [Digital Markets Act], voilà ce qui pourrait les attendre». Alors qu’on a souvent reproché à la Commission «d’intervenir avec retard et de laisser perdurer des abus de position dominante, les mesures préventives mises en place par le DMA, devraient limiter le risque d’infractions futures», poursuit Pierre Zelenko.

Cet éventuel coup de semonce pour les géants de la technologie «ne semble pas prima facie réplicable à d’autres secteurs ou même à d’autres acteurs de la technologie dont la situation diffère de celle de Google, mais l’avertissement donné serait clair», prévient Pierre Zelenko. Google est «dans une situation relativement unique et ces éventuelles injonctions structurelles n’établiront pas un nouveau standard», ajoute Mélanie Thill-Tayara.

Démontrer que les mesures comportementales ne suffisent pas

Pour l’heure, la Commission européenne a seulement notifié ses griefs à Google. En plus d’une nouvelle amende, Bruxelles pourrait donc utiliser son pouvoir d’injonctions structurelles, «les problèmes posés par Google en termes de droit de la concurrence étant difficilement solubles par des amendes ou des injonctions comportementales, en raison notamment de sa capacité financière considérable», précise Florent Prunet. Malgré ses différentes condamnations et les engagements pris, «la Commission a visiblement l’impression que Google n’accepte de sortir par la porte que pour en quelque sorte mieux revenir par la fenêtre», résume Mélanie Thill-Tayara. Toutefois, la Commission «devra démontrer que des mesures comportementales ne suffisent pas, et que des injonctions structurelles sont nécessaires», précise Pierre Zelenko.

Une vision commune avec les Etats-Unis

Cette approche ne peut être que mondiale. D’ailleurs, la commissaire à la concurrence, insiste bien sur sa coopération avec les autres autorités de concurrence dans le monde, rappelant avoir «des contacts réguliers» avec le ministère de la Justice (DoJ) américain et l’Autorité de la concurrence britannique (CMA) et «une même vision de ce qui est bon pour la concurrence». Au-delà des régulateurs, «la dimension politique est très forte, et un même vent souffle des deux côtés de l’Atlantique, constate Florent Prunet. La FTC et le DoJ prennent un très net virage pour faire face à la relative immunité des Gafas sur les questions d’antitrust et l’ont clairement annoncé».

Si ce pouvoir d’injonction structurelle pour démanteler une entreprise «est relativement nouveau en Europe, les Etats-Unis disposent de cette possibilité depuis longtemps et l’ont notamment utilisée au début du XXème siècle pour démanteler la Standard Oil », rappelle Florent Prunet. Néanmoins, la procédure est différente. Aux Etats-Unis, la sanction est nécessairement judiciaire, alors qu’en Europe ou en France, elle est administrative, avec d’éventuelles contestations en justice ensuite.

Concrètement, Google a 2 à 3 mois pour répondre aux griefs de la Commission. «Ils vont sans doute obtenir une prolongation et pourraient obtenir 4 ou 5 mois pour argumenter leur réponse, ajoute Mélanie Thill-Tayara. Sur un dossier aussi complexe, la décision de la Commission n’interviendra pas avant un an au plus tôt. »