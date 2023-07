Bruxelles adopte un nouveau cadre juridique sur le transfert de données aux Etats-Unis

Capucine Cousin

Netflix, et dans son sillage Amazon, Disney, puis Apple, Paramount et consorts, se sont engouffrés les uns après les autres dans le streaming vidéo, un nouveau mode de distribution de l’audiovisuel. Après l’euphorie liée aux confinements en 2020, tous sont rappelés à l’ordre par les investisseurs et doivent améliorer leur rentabilité. Et se renouveler.