BP n’échappe pas à l’impact du recul des prix énergétiques

Aucun grand groupe intégré du secteur des hydrocarbures n’a pu résister au plongeon accéléré des cours du pétrole et du gaz durant la première moitié de cette année. Dernier acteur à publier ses comptes trimestriels, BP a annoncé mardi un bénéfice sous-jacent, hors variation du coût de remplacement des stocks, en chute de 69,4% à 2,6 milliards de dollars (2,35 milliards d’euros) en rythme annuel entre avril et juin 2023. Le consensus fourni par BP, incluant les prévisions de 24 analystes, portait sur un bénéfice sous-jacent de 3,5 milliards de dollars. Son flux de trésorerie est ressorti négatif à hauteur de 269 millions de dollars, alors que cet indicateur était encore excédentaire de 2,3 milliards de dollars au premier trimestre.

Au 30 juin dernier, l’endettement net de BP atteignait donc 23,7 milliards de dollars, en progression de 11,3% d’un trimestre sur l’autre. Le groupe britannique a cependant augmenté son dividende trimestriel à 7,27 cents par action, à comparer à un montant unitaire de 6,01 cents un an plus tôt. Ceci représente la quatrième hausse de son dividende depuis sa réduction de moitié durant la pandémie de coronavirus voici trois ans. Il a en outre annoncé des rachats d’actions à hauteur de 1,5 milliard de dollars au cours des trois prochains mois. Compte tenu d’un levier financier plus important que ses concurrents, BP «aurait pu donner la priorité à la réduction de sa dette et procéder à une hausse de son dividende plus tard dans l’année», ont estimé les analystes de RBC.

Un regain d’optimisme pour le trimestre en cours

Durant le trimestre écoulé, le baril de brent extrait en mer du Nord s’est négocié en moyenne à 78,1 dollars, contre près de 114 dollars à la même époque de 2022. Le maintien par BP d’une allocation du capital favorable à ses actionnaires tient à son regain d’optimisme. «Cela reflète la confiance dans nos performances et les perspectives», a déclaré son directeur général Bernard Looney, cité dans le communiqué. Il a ajouté que les annulations de titres consécutives aux rachats d’actions réalisés durant les quatre derniers trimestres ont abouti à une réduction de capital de 9%, «ce qui signifie que nous pouvons augmenter le dividende par action de 10% sans impact financier négatif pour l’entreprise».

Pour le trimestre en cours, le groupe s’attend à ce que les prix du pétrole soient soutenus par la limitation de la production de l’Opep et des marges de raffinage supérieures à la normale grâce à la baisse des stocks et à une bonne orientation de la demande américaine. Sur l’ensemble de 2023, son budget d’investissement demeure compris dans une fourchette de 16 milliards à 18 milliards de dollars. Les analystes d’UBS soulignent que le groupe «table désormais sur une hausse de sa production d’hydrocarbures, contre une stabilité précédemment attendue», confirmant ainsi sa volonté de ralentir le rythme de sa transition énergétique.

Une constance dans les politiques de rachats d’actions

En fin de semaine dernière, l’américain ExxonMobil a publié un bénéfice net trimestriel ajusté en recul de 55,1% à 7,9 milliards de dollars en rythme annuel, tandis que celui de son compatriote Chevron a fondu de 49% à 5,8 milliards. Le premier entend néanmoins mener à bien des rachats d’actions pour environ 17,5 milliards de dollars cette année, tandis que le second a versé un montant record de 7,2 milliards de dollars à ses actionnaires au deuxième trimestre, dont 2,8 milliards sous forme de dividendes et 4,4 milliards via des rachats d’actions.

Le bénéfice ajusté du britannique Shell a de son côté plongé de 55,8% à 3,1 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, ce qui ne l’a pas empêché de lancer un programme de rachats d’actions de 3 milliards de dollars qu’il compte boucler d’ici à la fin du mois d’octobre. Le Français TotalEnergies a enregistré un bénéfice net ajusté en baisse de 49% à 5 milliards de dollars, tout en laissant inchangé le montant de ses rachats d’actions pour le trimestre en cours. A chaque fois, ces groupes ont imputé leur contreperformance opérationnelle à la fluctuation du prix des carburants combinée à l’érosion des marges de raffinage.