Boiron prépare sa sortie de la cote parisienne

Déjà pénalisé par la rareté des introductions en Bourse, Euronext va subir la défection d’une entreprise cotée depuis 36 ans sur la place parisienne. Après la suspension du titre en fin de matinée, les actionnaires familiaux de Boiron ont annoncé mardi après-midi leur intention de lancer une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur le laboratoire pharmaceutique en vue de le retirer de la Bourse. Le concert familial Boiron, qui détient 69,9% du capital et 78,3% des droits de vote, a trouvé un accord avec l’investisseur EW Healthcare Partners et la société Boiron Développement en vue de lancer une offre à 50 euros par action, indique le groupe dans un communiqué.

Dans le détail, l’opération se ferait au prix unitaire de 39,64 euros, auquel s’ajouterait un dividende exceptionnel de 10,36 euros par action payé avant l’ouverture de l’offre. Ce dividende sera soumis à l’aval des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale. Déduction faite du montant du dividende, le prix de l’offre, qui valorise la société environ 695 millions d’euros, fait ressortir une prime de 36% par rapport au cours de clôture de 29,14 euros lundi.

Le concert familial réalisera un transfert d’actions

Le concert familial prévoit de transférer, sur la base du même prix que celui de l’offre, l’intégralité de ses actions Boiron à Boiron Développement qui sera l’initiateur de l’offre publique et sera contrôlé par les deux holdings familiales. EW Healthcare Partners, fonds américain de private equity spécialisé dans la santé, prendra de son côté une participation minoritaire dans Boiron Développement. Ce dernier financera l’opération grâce à la mise en place d’un emprunt contracté auprès d’un syndicat bancaire mené par deux établissements français. Le FCPE des salariés du groupe, à la tête de 5,6% du capital de Boiron, aura la possibilité de réinvestir dans Boiron Développement «à un niveau comparable et dans les mêmes conditions financières que celles de l’offre».

Conformément à la réglementation applicable, l’opération sera réalisée sous réserve de l’attestation d'équité d’un expert indépendant, des procédures de consultation des instances représentatives du personnel et de l’avis de conformité de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Dans l’hypothèse où les seuils de 90 % en capital et droits de vote seraient franchis, l’OPAS sera suivie d’un retrait obligatoire. La conclusion des accords définitifs relatifs au transfert du bloc de titres à Boiron Développement est attendue au quatrième trimestre 2022.

Une très faible liquidité du titre

Confronté au déremboursement des produits homéopathiques depuis 2021, le groupe explique sa décision de quitter la cote parisienne par la très faible liquidité du titre et l’intérêt limité d’une cotation en Bourse par rapport à sa stratégie actuelle. «Cette opération est une nouvelle étape dans l’histoire de notre entreprise, qui nous permettra une plus grande liberté dans les choix stratégiques à long terme, notamment en matière d’investissements, tout en préservant les valeurs du groupe et notre engagement familial pour l’homéopathie», a déclaré Thierry Boiron, président du conseil d’administration, cité dans le communiqué.