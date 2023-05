Boeing devra prouver sa capacité à honorer la méga-commande de Ryanair

L’initiative de Ryanair est un signe supplémentaire de l’optimisme retrouvé dans le secteur aérien. La compagnie irlandaise a annoncé mardi un contrat de plusieurs milliards de dollars pour l’achat de 300 appareils Boeing, après une longue querelle sur les prix qui a mis à rude épreuve l’un des partenariats les plus solides de l’industrie aéronautique. Ryanair a passé une commande ferme pour 150 exemplaires de Boeing 737 MAX 10, accompagnée d’une option portant sur 150 autres appareils. L’accord représente un total de 40 milliards de dollars (36,3 milliards d’euros) aux prix catalogue. Selon les experts, ce montant comprend les options, qui ne sont pas comptabilisées comme des commandes, sans compter les remises habituelles en général supérieures à 50%.

Cette commande devrait permettre à la compagnie à bas coûts de quasiment doubler son trafic à 300 millions de passagers par an d’ici à mars 2034, contre 168 millions de passagers transportés sur son exercice clos le 31 mars dernier. Le calendrier de livraison est étalé entre 2027 et 2033. Cette décision marque également la reprise du dialogue entre les deux parties. Michael O’Leary, directeur général de Ryanair, avait rompu l’an dernier des négociations avec l’avionneur américain, critiquant les prix et les retards dans l’arrivée des appareils précédemment commandés.

Un nouveau revers rencontré le mois dernier

Boeing se dit désormais convaincu de pouvoir livrer à temps les 300 appareils commandés par son client malgré une chaîne d’approvisionnement encore convalescente. Il a fait face à un nouveau revers en avril, avec la découverte de problèmes de qualité sur des pièces fournies par Spirit Aerosystems, qui perturbera ses livraisons jusqu'à l'été, mais l’avionneur a précisé que cet accroc a été surmonté. Le mois dernier, il a livré 17 appareils 737 Max sur un total de 26 avions, contre 64 avions acheminés à ses clients en mars tous modèles confondus. En comparaison, son rival européen Airbus a livré en avril un total de 54 appareils.

Concernant la certification du 737 Max, toujours en cours, «aucun problème technique n’est apparu que nous ne puissions résoudre», a affirmé le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, ajoutant que tout était désormais «une question de papiers». Par ailleurs, Ryanair n’incite pas spécialement Boeing à lancer un programme pour un nouvel appareil. La compagnie, comme le reste du secteur, est dorénavant plutôt à la recherche «de moteurs plus efficients et émettant moins de gaz à effet de serre», en particulier en Europe où les autorités mettent en place des taxes spécifiques, a souligné Michael O’Leary .