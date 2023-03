Bob Iger reprend du service pour redresser Disney en Bourse

Partir pour mieux revenir. Robert Iger va remplacer Bob Chapek, son propre successeur comme directeur général à la tête de Walt Disney, a annoncé le groupe de divertissement dimanche soir dans un communiqué. Cette annonce-surprise du conseil d’administration intervient après la publication de résultats décevants. La Bourse a applaudi cette annonce fortuite: l’action Disney gagnait 8,6%, à 99,72 dollars, en début de séance lundi.

L’emblématique patron, Bob Iger, âgé de 71 ans, qui a passé plus de 40 ans chez Disney, dont 15 années en tant que directeur général, va donc reprendre les manettes du géant coté. Il dirigera le groupe pendant deux ans, et va aider à recruter le prochain CEO permanent. Pour sa part, Bob Chapek, arrivé à la tête de Disney en février 2020, quitte son poste avec effet immédiat. Mais pas les poches vides. Son indemnité de départ dépasse les 23 millions de dollars.

« Le conseil a jugé qu’alors que Disney entre dans une phase de complexité croissante avec la transformation du secteur, Bob Iger était le mieux placé pour diriger la compagnie dans cette période décisive », a déclaré Susan Arnold, présidente du conseil d’administration de Disney, citée dans un communiqué.

Sous la direction de Bob Iger, la firme de Burbank avait acquis Pixar, Marvel et Lucasfilm, et lancé le service de streaming vidéo Disney+.

1,5 milliard de dollars de pertes

Bob Chapek, pour sa part, a permis à Disney de tenir le cap pendant la pandémie de Covid-19, mais les nouvelles pertes imputables à Disney+, annoncées au début du mois, ont déçu les investisseurs. Le 8 novembre, Disney a annoncé des résultats trimestriels en-deçà des attentes de Wall Street, et 1,5 milliard de dollars de pertes sur le streaming vidéo. Trois jours après, Bob Chapek annonçait un gel dans les recrutements – comme bon nombre d’entreprises de la tech – mais la brusquerie de l’annonce a surpris.

Preuve que le vent a vite tourné, le conseil d’administration du groupe avait pourtant voté à l’unanimité en juin dernier la reconduction du mandat de Bob Chapek pour une durée de trois ans.

Bob Iger sera chargé de mettre fin au déclin du cours de Bourse de Disney qui, avant ce revirement de gouvernance, lâchait plus de 40% depuis le début de l’année. Il devra maîtriser les dépenses de la firme de Mickey dans l’acquisition et la production de contenus originaux pour le streaming vidéo, tout en assurant la croissance du service Disney+. Or fin 2021, le groupe avait prévu un budget de quelque 33 milliards de dollars en acquisitions de contenus pour cette année (en incluant l’achat de droits sportifs), soit 8 milliards de dollars de plus qu’en 2021. Et bien plus que les 15 milliards de dollars annoncés par son concurrent Netflix.

« La question est de savoir si [cette arrivée] résout le principal problème stratégique de Disney. Donc que faire de Disney+, qui a perdu 1,5 milliard de dollars au dernier trimestre et en faussant le reste de l’activité », a déclaré Ian Whittaker, analyste indépendant chez Liberty Sky Advisors.

Sous la direction précédente, le groupe a déjà pris une décision risquée : il devrait augmenter le prix de son service de streaming vidéo de 38% aux Etats-Unis à partir du 8 décembre.

Les fonds Trian et Third Point en force

Bob Iger devra composer aussi avec les investisseurs activistes. D’abord Trian, la société de gestion de fonds de Nelson Peltz, qui s’oppose à son retour. Elle fait aussi pression pour obtenir un siège au conseil d’administration afin de plaider en faveur de davantage de réductions de coûts, a rapporté lundi le Wall Street Journal. Plus tôt ce mois-ci, Trian a acheté plus de 800 millions de dollars d’actions Disney après la publication de ses résultats trimestriels, mais la participation - sous le seuil de 5% - n’est pas aussi importante que Trian le souhaiterait et va probablement croître, sous réserve des conditions du marché, selon le quotidien.

Un autre fonds activiste, Third Point, a lui aussi mis un coup de pression sur Disney. Cet été, l’investisseur Dan Loeb, estimant le groupe Disney mal géré, a adressé une missive à Bob Chapek, fort d’un investissement de l’ordre de 1 milliard de dollars en actions Disney. Et ce, deux ans après être sorti du capital du groupe – il avait fait campagne avec succès en 2020 pour que Disney suspende son dividende en pleine pandémie et qu’il mise sur la vidéo à la demande.

Cet été, il a suggéré à Disney plusieurs options, dont celle de réduire son endettement (qui atteignait 46 milliards de dollars). Une autre piste évoquée concerne la cession de sa chaîne sportive leader, ESPN aux actionnaires de Disney. Enfin, Dan Loeb réclamait de faire évoluer la composition du conseil d’administration de Disney. Sur ce point, il a obtenu satisfaction avec la nomination en septembre de Carolyn Everson, une ancienne dirigeante de Meta (Facebook).