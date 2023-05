Bob Chapek, l’ancien dirigeant de Disney, est visé par une plainte d’un actionnaire

Nouveau coup dur pour Disney, quelques jours après la publication de résultats trimestriels décevants. Son ancien PDG Bob Chapek et plusieurs dirigeants font l’objet d’une plainte déposée par un actionnaire pour violation de la législation sur les valeurs mobilières, rapporte mardi la presse américaine. Ils auraient fourni des déclarations trompeuses concernant l’audience du service de streaming vidéo Disney+.

Bob Chapek avait été brutalement évincé de la tête du groupe le 20 novembre dernier et remplacé par son prédécesseur, l’emblématique Bob Iger. Quelques jours auparavant, le groupe avait annoncé des résultats trimestriels en deçà des attentes de Wall Street, et 1,5 milliard de dollars de pertes sur le streaming vidéo.

La plainte, déposée le 12 mai auprès du tribunal du district central de Californie, cite également comme accusés l’ancien cadre de Disney Kareem Daniel, l’actuelle directrice financière Christine McCarthy, ainsi que la firme Walt Disney elle-même.



Recours collectif en ligne de mire

Le document indique que cette action vise à une décision judiciaire pour un recours collectif (class action) représentant les actionnaires de Disney du 10 décembre 2020 au 8 novembre 2022. «Chacun des défendeurs individuels était directement impliqué dans la gestion et les opérations quotidiennes de la société au plus haut niveau et était au courant d’informations exclusives confidentielles concernant la société et ses activités et opérations», selon ce document de 39 pages.

La plainte affirme que Bob Chapek et d’autres dirigeants n’ont pas correctement communiqué sur la situation réelle de Disney, en particulier à propos de ses projections pour le nombre d’abonnés Disney+, et sur la santé globale de l’entreprise dans l’industrie du streaming.

Plus précisément, le dossier cite un manque à gagner de Disney dans ses résultats financiers trimestriels publiés le 8 novembre dernier, en particulier une perte d’exploitation «monumentale» de 1,47 milliard de dollars pour le streaming vidéo. Disney avait également signalé une baisse de son revenu moyen par abonné Disney+.

Le sujet est crucial pour le géant américain du divertissement, alors que la concurrence fait rage entre les géants du streaming vidéo. La semaine dernière, lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels, Disney a annoncé que son service de streaming avait perdu 4 millions d’abonnés, admettant ainsi une deuxième perte consécutive d’abonnés après celle du trimestre précédent. Le lendemain de son annonce, le cours de l’action chutait de 9% en Bourse. Preuve que le sujet est sensible pour les investisseurs. Disney compte près de 158 millions d’abonnés dans le monde, contre 230 millions pour le leader Netflix.

Dans un communiqué, en réplique à cette charge, Disney a déclaré : «Nous sommes au courant de la plainte et avons l’intention de nous défendre vigoureusement devant les tribunaux.»

Les tentatives de recours collectifs n’aboutissent souvent pas à des procès devant un jury. Mais cette annonce égratigne à nouveau la firme de Burbank, après les coups de boutoir de l’investisseur activiste Nelson Peltz, qui avait attaqué sa gouvernance en novembre dernier. Sa société de gestion Trian, forte de 800 millions de dollars d’achats d’actions, s’était opposée au retour de Bob Iger, et avait fait pression pour obtenir un siège au conseil d’administration.

Disney, comme d’autres géants de l’industrie de l’audiovisuel, mène une conversion douloureuse vers le streaming vidéo et le numérique, alors que l’audience de la télévision linéaire continue de décliner. Wall Street a d’abord récompensé la croissance des abonnés, mais scrute désormais l’accent sur la rentabilité du streaming vidéo. Chez Disney et Netflix comme chez les autres.

A lire aussi: