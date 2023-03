BioSenic se cote à Bruxelles et à Paris

La biotech belge BioSenic, issue du rapprochement en octobre dernier de Medsenic et de Bone Therapeutics, vient d’obtenir le feu vert de la FSMA, le régulateur belge des marchés financiers pour sa cotation sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris avant la fin de la semaine. 90,7 millions actions nouvelles et de 24,5 millions de nouveaux droits de souscription émis dans le cadre de l’augmentation de capital par apport en nature de la participation de 51% de Medsenic seront ainsi admis en Bourse. Le Prospectus couvre également l’admission à la négociation sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris d’un maximum de 24,5 millions d’actions nouvelles si et quand les droits de souscription susmentionnés sont exercés, à condition que ces actions nouvelles supplémentaires soient émises et admises à la cote avant le 7 février 2024.

BioSenic envisage de fournir des traitements innovants et efficaces aux patients et pour avancer dans le développement de ses deux actifs cliniques les plus avancés; la plateforme de thérapie cellulaire allogénique, ALLOB, et son trioxyde d’arsenic oral pour la maladie chronique du greffon contre l’hôte (cGvHD) qui est actuellement en préparation pour un essai clinique de phase III.

La biotech dispose de suffisamment de liquidités pour réaliser ses objectifs commerciaux jusqu’à la fin du premier trimestre 2023, compte tenu d’une consommation de trésorerie opérationnelle de 8 à 9 millions d’euros et d’une consommation de trésorerie de financement d’environ 1,3 million d’euros.

BioSenic continuera de solliciter des financements complémentaires pour la poursuite de ses opérations à plus long terme, car il ne dispose pas actuellement d’un fonds de roulement suffisant pour répondre à ses besoins actuels et pour couvrir les besoins en fonds de roulement pendant une période d’au moins 12 mois à compter de la date du prospectus, ajoute le communiqué.