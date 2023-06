Berlin met le prix pour attirer deux nouvelles usines d’Intel

La bataille à coups de subventions pour attirer les projets d’usines géantes (gigafactories) se poursuit. Intel a annoncé lundi qu’il allait investir plus de 30 milliards d’euros dans deux usines de semi-conducteurs en Allemagne, dont une sera implantée à Magdebourg (Saxe-Anhalt).

Le chancelier Olaf Scholz et le directeur général d’Intel Pat Gelsinger ont entériné l’accord lors d’une cérémonie à Berlin, lundi midi. Il s’agit du «plus grand investissement direct étranger de l’histoire de l’Allemagne», a déclaré Olaf Scholtz.

Le constructeur américain de puces a indiqué avoir signé une lettre d’intention révisée pour son projet d’usine de fabrication de puces à Magdebourg, dans le cadre d’un accord qui prévoit un soutien accru du gouvernement allemand sous la forme de subventions. Celles-ci se monteraient à environ 10 milliards d’euros, rapportaient plusieurs médias, dont Bloomberg et le quotidien économique Handelsblatt. Berlin n’a pas confirmé.

Initialement, Intel souhaitait investir 17 milliards d’euros dans l’usine de Magdebourg, mais ce montant a presque doublé, pour atteindre plus de 30 milliards. «Cela montre que l’Allemagne est un endroit très attractif. Nous sommes à l’avant-garde de la concurrence mondiale et garantissons des emplois durables et qualifiés et la création de valeur», a assuré, un rien péremptoire, le ministre de l’Economie Robert Habeck.

Le site de Magdebourg, baptisé «Silicon Junction», comptera deux usines de semi-conducteurs. La première devrait entamer sa production dans quatre à cinq ans, après avoir eu le feu vert de la Commission européenne pour les aides. Environ 7.000 emplois seront créés pour la construction du site, a indiqué Intel. Le groupe recrutera en outre 3.000 personnes à Magdebourg pour des postes hautement qualifiés et des dizaines de milliers d’emplois seront créés dans la chaîne d’approvisionnement, a-t-il ajouté.



«Guerre des puces» mondiale

L’accord intervient à un moment où la «guerre des puces» devient mondiale. Les États-Unis et l’Europe tentent d’attirer les grands acteurs industriels via un mélange de subventions d'État et de législations favorables, Berlin craignant de perdre son attrait en tant que lieu d’investissement.

Outre-Atlantique, Washington a déployé une politique de subventions à marche forcée, en particulier avec le Chips Act, son plan à 39 milliards de dollars destiné à relancer l’industrie des semi-conducteurs aux Etats-Unis. De son côté, avec son European Chips Act, l’Europe prévoit de mobiliser au total 43 milliards d’euros d’investissements publics et privés dans la production de semi-conducteurs, pour atteindre 20% de la production mondiale en 2030.

De fait, la dépendance à l'égard de la Corée du Sud et de Taïwan pour les puces suscite de plus en plus d’inquiétudes. La pénurie occasionnée lors de la pandémie de Covid-19 a servi d’électrochoc pour les pays occidentaux.



Bataille entre Paris et Berlin

La concurrence s’aiguise aussi entre plusieurs pays européens, au premier chef entre la France et l’Allemagne.

Berlin est actuellement en pourparlers avec la société taïwanaise TSMC et le fabricant suédois de batteries pour véhicules électriques Northvolt en vue d'établir une production en Allemagne, après avoir déjà convaincu Tesla d’y construire sa première méga-usine européenne.

Paris s’emploie aussi à attirer des usines de batteries et de semi-conducteurs dans l’Hexagone, au nom de la «souveraineté industrielle». Dans cette perspective, le gouvernement a déjà dévoilé des projets de gigafactories dédiées, elles, aux batteries électriques. Encore fin mai, Emmanuel Macron inaugurait l’une d’elles à Douvrin, dans le Nord.

Bercy a aussi officialisé, le 5 juin, le projet d’usine de STMicroelectronics et GlobalFoundries à Crolles près de Grenoble, avec 1.000 emplois à la clé et la production de gravures de puces plus fines de 10 nanomètres d’ici à 2030. Dans ce projet de presque 7,5 milliards d’euros, l’Etat apportera 2,9 milliards d’euros.

Dans la foulée, le 8 juin, le gouvernement a aussi annoncé «une dizaine» d’autres projets, avec 7 milliards d’euros d’investissements au total, provisionnés dans le cadre du volet semi-conducteurs de France 2030, validés par la Commission européenne. Parmi ceux-ci figurent les projets de X-FAB à Corbeil-Essonnes, de Soitec, près de Grenoble, de e2V Semiconductors, et de STMicroelectronics.

