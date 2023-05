Banco Itau BBA recrute chez Credit Suisse

Banco Itau BBA, la division de banque de financement et d’investissement du groupe bancaire brésilien Itau Unibancau, a annoncé vendredi dans un communiqué avoir recruté le mois dernier Ali Hassani en tant que responsable de l’activité de crédit aux entreprises pour la région Amérique latine. Le dirigeant, qui travaillait jusqu’alors chez Credit Suisse, restera basé à New York. Il sera sous la responsabilité hiérarchique du patron de l’activité crédit et produits structurés, Filipe Salgado Ferreira.