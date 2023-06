Avec Vision Pro, Apple fait le pari risqué du casque connecté

Tous les yeux étaient tournés, lundi, vers Apple, qui a dévoilé son premier casque de réalité «mixte» (virtuelle et augmentée), baptisé Vision Pro, lors de sa conférence annuelle des développeurs. Pour le moins, il était attendu par les marchés : parce que c’est la première innovation technologique qu’Apple dévoile depuis sa montre connectée, l’Apple Watch, en 2015. Et parce que la firme était espérée depuis plusieurs années sur ce terrain – la réalité virtuelle et augmentée, qui permet de s’immerger dans un univers virtuel avec un casque connecté. Pour l’instant, parmi les grands groupes technologiques, seul Meta (Facebook, Instagram, Quest) mise clairement sur cette innovation.

«Mélanger les contenus numériques avec le monde réel va permettre de créer de nouvelles expériences, comme nous n’en avons jamais vues», a lancé Tim Cook, le CEO d’Apple, lors de sa traditionnelle keynote lundi, qui se tenait au siège d’Apple, à Cupertino. Le dirigeant a vanté, dans la tradition hyperbolique de la marque à la pomme, un «nouveau produit révolutionnaire».

Avec cet appareil, qui ressemble à un casque de ski, les utilisateurs navigueront dans des univers parallèles (vidéos personnelles, jeux vidéo, visioconférences, films, etc.) et choisiront le degré d’immersion, grâce à une molette. Ils pourront piloter les applications et les écrans virtuels grâce aux mouvements des yeux, par certains gestes avec les mains, et par commande vocale. Vision Pro sera commercialisé à partir de 3.499 dollars (3.275 euros au cours actuel) début 2024.



Chute en Bourse

Mais le produit et son prix, bien supérieur aux 3.000 dollars attendus par les analystes, ont été diversement accueillis par les marchés. A deux reprises, le cours de Bourse d’Apple a reculé lors de la keynote, alors qu’il grimpait de 1,8% à 184,14 dollars quelques heures auparavant, inscrivant alors un nouveau record historique. Mardi, Apple perdait encore 1% en séance.

Au-delà de Vision Pro, les analystes et investisseurs semblent dubitatifs sur le potentiel de la réalité virtuelle et du métavers. A part Apple, l’ex-Facebook est l’un des rares géants de la tech à miser sur le métavers. Au point d’avoir engagé un virage stratégique fin 2021, en se rebaptisant Meta dans l’idée de devenir une entreprise du métavers, décrit par Mark Zuckerberg comme l’avenir d’internet, après le web et le mobile. Or ses efforts n’ont pour l’instant pas débouché sur une adoption notable par le grand public, ni convaincu les investisseurs, alors qu’il affichait plusieurs milliards de dollars de pertes dans cette activité.



Innovations de rupture

Reste que ce nouveau produit d’Apple pourrait, à moyen terme, réserver des surprises :0 à plusieurs reprises, la firme à la pomme est parvenue à rendre désirables auprès du grand public des innovations de rupture, telles que l’iPod en 2001, l’iPhone en 2007, et la tablette iPad en 2010. Et la firme, qui affiche une capitalisation boursière proche des 3.000 milliards de dollars, peut même prendre le risque de lancer un produit de niche.

D’ailleurs, tous les brokers ont maintenu mardi leurs notations sur Apple, excepté D.A. Davidson qui a abaissé son conseil à «neutre» contre «acheter». D’ici son lancement début 2024, la firme de Cupertino compte sur les développeurs pour créer de nouveaux services. «Apple veut que des passionnés et des ingénieurs s’en servent et commencent à construire un écosystème d’applications dédiées», avant de concevoir des appareils plus légers et moins chers pour le grand public, a indiqué Yory Wurmser, analyste d’Insider Intelligence.

«Si Apple réussit à vendre entre 500.000 et 1 million d’appareils au cours de la première année, cela représenterait déjà une augmentation significative des revenus, entre 1,5 et 3,5 milliards de dollars», remarque dans une note Thomas Husson, vice-président et analyste principal chez Forrester. Pour sa part, Wedbush Securities estime que «les premières livraisons de casques devraient être d’environ 150.000 unités pour l’année 1 et d’environ 1 million d’unités pour l’année 2». A titre de comparaison, Apple a vendu plus de 1,4 million d’iPhone au cours de la première année suivant son lancement, générant 630 millions de dollars de ventes.



Partenariat avec Disney

En outre, Apple a annoncé un partenariat de taille, avec le géant américain du divertissement Disney. Qui fournira une myriade de contenus, parfois exclusifs. Les utilisateurs du casque Vision Pro pourront accéder à un service de streaming vidéo Disney+ «amélioré», qui s’ajoutera à la collection de programmes TV et de films et séries d’Apple TV+. D’autres fournisseurs de contenus, tels que Netflix et Zoom, pourraient eux aussi créer leurs propres applications.

De quoi lancer une des fonctions les plus prometteuses du casque, la fonction cinéma, qui permettra aux utilisateurs de visionner des films et des émissions de télévision sur un écran virtuel géant.

