Avec sa scission en six entités, Alibaba opte pour un revirement stratégique majeur

Alibaba prévoit une refonte radicale pour séparer ses services logistiques, cloud et locaux de sa principale activité de e-commerce. Avec un objectif principal, renforcer le cours de son action, en berne depuis deux ans.

Cette réorganisation va transformer l’empire chinois en une holding composée de six groupes, avec un directeur général distinct à la tête de chacun d’entre eux, et tous dotés de leur propre conseil d’administration. Chaque entité pourra lever des fonds ou s’introduire en Bourse, à l’exception de Taobao Tmall Commerce Group, qui restera une unité détenue à 100% par Alibaba Group.

Les six entités définies seront dédiées au cloud, au e-commerce, aux services locaux, à la logistique, au e-commerce, et aux médias.

Cette restructuration, inédite en 24 ans d’existence pour le groupe devenu tentaculaire, coïncide avec le retour-surprise à Pékin de son emblématique fondateur et dirigeant, Jack Ma, qui a été aperçu lundi dans une école primaire à Hangzhou, marquant sa première apparition publique en Chine continentale depuis plus d’un an. Il y a deux ans, un discours qu’il avait prononcé, critique envers les régulateurs, avait provoqué une vaste répression de Pékin contre les plus grands groupes technologiques chinois et avait conduit à la suspension brutale de l’introduction en Bourse de la fintech d’Alibaba, Ant Group.



Remonter la valorisation du groupe

Avec cette refonte, Alibaba compte favoriser les levées de fonds – et tenter de faire remonter la valorisation du groupe, qui a fondu de 70% en deux ans, à 220 milliards de dollars (203 milliards d’euros). Le groupe a connu deux années difficiles, au cours desquelles il a dû faire face à une amende record de 2,8 milliards de dollars infligée par les régulateurs de Pékin pour comportement monopolistique, ainsi qu'à une croissance économique chinoise en berne.

Daniel Zhang restera PDG du groupe Alibaba, qui suivra le modèle de gestion d’une holding, et occupera simultanément le poste de directeur général de Cloud Intelligence Group.

«Le marché est le meilleur test décisif, et chaque entreprise pourra mener des levées de fonds indépendantes et des introductions en Bourse», a déclaré Daniel Zhang dans une lettre aux employés. La refonte «débloquera de la valeur pour les actionnaires et favorisera la compétitivité du marché», a-t-il ajouté.

Cette annonce doit en effet rassurer les investisseurs, selon les analystes, et aussi Pékin quant à sa prédominance sur le secteur des technologies. Elle a en tous cas fait réagir à Wall Street, où le cours de Bourse d’Alibaba bondissait de plus de 9% mardi en début de séance.

«C’est un pas en avant pour Pékin pour réduire la nature monopolistique des géants de la technologie», estime Marvin Chen, analyste chez Bloomberg Intelligence. «Cela pourrait servir de catalyseur pour qu’Alibaba reflète mieux la valeur de ses activités sous-jacentes, étant donné que l’action se négocie bien en dessous de la somme des valorisations de chaque segment», note pour sa part Sophie Xiao, analyste chez Atlantic Equities. «Une cotation éventuelle du segment cloud, ainsi que celle de Ant, peuvent offrir un coup de pouce à la valorisation [du groupe]».

A lire aussi: