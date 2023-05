Avec Reward Gateway, Edenred s’offre un solide relais de croissance

Plus qu’un breakfeast, un copieux brunch. En s’emparant de la société britannique Reward Gateway, spécialisée dans les avantages aux salariés au Royaume-Uni et en Australie, pour 1,15 milliard de livres sterling (1,3 milliard d’euros), Edenred signe la plus grosse acquisition de son histoire et accélère sa présence sur le prometteur marché de «l’engagement des salariés».

Ce terme aux contours flous recouvre, dans le cas de Reward Gateway, cinq activités en forte croissance : les avantages aux salariés, soit notamment l'équivalent du Ticket-Restaurant d’Edenred, des offres de réduction à des biens et services, des récompenses telles que des cartes-cadeaux, et des programmes de «bien-être» comme un accès facilité à des salles de sport ou à un psychologue.

En misant sur ce marché, la plateforme numérique de services et de paiements entend surfer sur les tendances séculaires de la société : «demande accrue de personnalisation des avantages de la part des salariés, accélération du travail à distance, problématique de pouvoir d’achat, baisse de l’engagement des salariés, pénurie de main d'œuvre qualifiée et intérêt croissant de l’entreprise à la santé physique et mentale de ses salariés», a énuméré Bertrand Dumazy, le PDG d’Edenred lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

A cet égard, a assuré le dirigeant, Reward Gateway constitue la cible parfaite et pas seulement parce que ses propriétaires, deux fonds d’investissement, souhaitaient encaisser leur plus-value après avoir soufflé la société britannique, alors à vendre, à Edenred il y a trois ans.

A la conquête de l’Amérique

Selon Bertrand Dumazy, Reward Gateway évolue sur un marché aussi vaste que rentable. Le groupe, qui compte actuellement 4.000 clients et 8 millions d’utilisateurs, affiche sur la période 2019-2023 une croissance annuelle moyenne de 31% de ses ventes, de 43% de son excédent brut d’exploitation et de 45% de son free cash-flow.

Cette année, la société prévoit de générer un chiffre d’affaires de plus de 109 millions d’euros et un Ebitda de près de 52 millions d’euros, soit une marge d’Ebitda de 48%, à comparer à une marge supérieure à 12% pour le groupe français.

A lire aussi:

Et Edenred compte bien faire prospérer cette «poule aux œufs d’or», numéro un du marché au Royaume-Uni et en Australie et de plus en plus présente sur le marché américain.

Selon le groupe français, les marchés britannique et australien de l’engagement des salariés, qui représentent 2,2 milliards d’euros de revenus au total, «sont encore largement sous-pénétrés et devraient connaître une croissance annuelle supérieure à 10% entre 2023 et 2028». Le marché américain représente 5,1 milliards d’euros de revenus, précise Edenred.



Un prix justifié

D’un point de vue stratégique, le rachat de Reward Gateway concrétise la stratégie «Beyond Food» d’Edenred visant à étendre l’offre d’avantages aux salariés. «De 26% du chiffre d’affaires en 2022, la part du ‘Beyond Food’ sera portée à 35% une fois la transaction finalisée dans les prochaines heures», a précisé Bertrand Dumazy.

Le dirigeant promet par ailleurs des synergies substantielles : 13 millions d’euros par an d’ici à deux ans au Royaume-Uni et plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire d’ici à cinq ans grâce notamment au déploiement international et à l’accélération du cross-selling, ou ventes croisées entre les différentes activités du groupe.

Evidemment, le prix payé est à la hauteur de toutes ces promesses : 1,3 milliard d’euros, soit près de 9% de la capitalisation d’Edenred, valorisant la cible selon un multiple de 25 fois l’Ebitda attendu en 2023, mais 20 fois après les synergies.

«Un prix en ligne avec les standards du marché, sachant que la transaction sera relutive en termes de génération de free cash-flow dès le premier jour, et relutive sur le bénéfice par action à partir de 2024», a souligné le PDG d’Edenred.

«Cette valorisation peut sembler exigeante, mais est justifiée par la perspective de croissance à deux chiffres du groupe britannique, sa forte rentabilité et sa génération importante de trésorerie», a commenté Stifel, qui a confirmé sa recommandation «acheter» et son objectif de cours de 62 euros sur le titre Edenred.

Les investisseurs partagent cet optimisme. Quasi inchangé dans les premiers échanges, le titre Edenred gagnait 1,2% en fin de journée, à 59,8 euros. Il se rapproche ainsi de l’objectif moyen des analystes, qui se situe à 63,9 euros, selon FactSet.