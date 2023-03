ASML s’est fait dérober des données sensibles en Chine

Le fabricant néerlandais de machines lithographiques pour l’industrie des semiconducteurs ASML a dévoilé mercredi avoir été l’objet d’un détournement de propriété intellectuelle en Chine.

Le groupe dirigé par Peter Wennink a indiqué avoir récemment découvert le « détournement » d’informations confidentielles par un employé désormais licencié en Chine. « Sur la base de nos premières conclusions, nous ne pensons pas que le détournement soit important pour notre entreprise », a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant qu’elle avait informé les autorités compétentes de l’incident.

Par ailleurs, dans la publication de son rapport annuel, le groupe indique mercredi que, s’il ne s’attend pas à ce que de nouvelles restrictions sur les exportations vers la Chine affectent ses résultats de 2023, il est plus pessimiste sur les conséquences de long terme. « De tels développements, y compris la volonté de souveraineté technologique, pourraient également entraîner des changements à long terme dans le commerce mondial, la concurrence et les chaînes d’approvisionnement technologiques, ce qui pourrait nuire à nos activités et à nos perspectives de croissance », a déclaré le groupe.

Les restrictions imposées par le gouvernement néerlandais sous la pression des États-Unis ont empêché ASML de vendre ses machines les plus avancées à la Chine depuis 2019.