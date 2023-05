Arm abandonne tout projet de cotation à Londres, la FCA contre-attaque

Le champion britannique des puces sera bien coté outre-Atlantique – n’en déplaise à Londres. Arm, le concepteur britannique de puces électroniques détenu par le conglomérat japonais SoftBank, a déposé confidentiellement une demande d’introduction en Bourse à New York au cours du week-end.

Arm a indiqué samedi qu’il avait soumis une demande d’enregistrement pour son introduction en Bourse auprès du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC). Il n’a révélé ni le montant ni la fourchette de prix de cette opération très attendue. Selon l’agence de presse Reuters, Arm serait coté au Nasdaq et chercherait à lever entre 8 milliards et 10 milliards de dollars (de 7,3 à 9,1 milliards d’euros), ce qui en ferait la plus grosse introduction en Bourse depuis le début de l’année.

Arm officialise donc une position qui était déjà connue depuis début mars. La filiale britannique de Softbank avait envisagé une double introduction en Bourse, à New York et à Londres, et y avait finalement renoncé, malgré le lobbying du 10, Downing Street. Qui s’était fait fort de rappeler que Arm a été coté à Londres pendant dix-huit ans jusqu’en 2016.

SoftBank a acheté Arm en 2016 pour environ 32 milliards de dollars. Il avait annoncé son intention de réintroduire Arm en Bourse après l'échec, début 2022, d’une cession à l’américain Nvidia en raison «d’obstacles réglementaires significatifs». Depuis, il avait maintenu le suspense sur la place boursière qui aurait sa faveur.



Réplique de la FCA

En tous cas, cette annonce est un nouveau coup dur pour la place financière de Londres, affaiblie face aux places européennes depuis l’entrée en vigueur effective du Brexit début 2021.

Pour la Bourse de Londres, cette décision d’Arm montre surtout que la Grande-Bretagne devait accélérer ses plans de réforme de la réglementation et du marché. «Cette annonce démontre la nécessité pour le Royaume-Uni de progresser rapidement dans son programme de réforme de la réglementation et du marché», déclarait début mars Julia Hoggett, directrice générale du London Stock Exchange, qui fait partie du London Stock Exchange Group.)

Dont acte. Le régulateur financier britannique a commencé à enclencher sa riposte, pour relancer son attractivité. La Financial Conduct Authority (FCA) avait déjà assoupli les règles d’introduction en Bourse, notamment en réduisant fin 2021 de 25% à 10% la proportion d’actions devant être mises à disposition du public.

Mardi, la FCA a publié une nouvelle salve de propositions afin d’«encourager les entreprises à se coter au Royaume-Uni », de favoriser la concurrence et d’«améliorer le choix des investisseurs». Elle constate la perte de vitesse continue de la Place de Londres, «le plus grand centre financier d’Europe depuis de nombreuses années, [où] les cotations au Royaume-Uni ont diminué de 40% depuis 2008, selon The UK Listing Review».



Une seule catégorie de cotation

La FCA veut donc rendre le régime d’inscription, les règles que les entreprises doivent suivre pour être autorisées à se coter au Royaume-Uni, «plus efficaces, plus faciles à comprendre et plus compétitives.»

Alors que le régime de cotation au Royaume-Uni est considéré par certains émetteurs et conseillers «comme trop compliqué et onéreux», la FCA propose plusieurs «changements importants» dans le règlement de cotation.

Elle suggère spécifiquement de remplacer ses segments de cotation «standard» et «premium» existants par une seule catégorie pour les actions de sociétés commerciales. Cette nature d’actions unique permettrait de supprimer les conditions d'éligibilité qui peuvent dissuader les plus jeunes entreprises («early stage») de se coter. Elle serait aussi plus permissive sur les structures d’actions à deux classes, et supprimerait les votes obligatoires des actionnaires sur les transactions telles que les acquisitions, souligne la FCA.

En revanche, rassure le régulateur, il maintiendrait un contrôle strict de la transparence des investisseurs «afin de garantir que les entreprises peuvent respecter les normes de la FCA.»

A lire aussi: