Après Orange, Rexel teste le marché des obligations durables

A l’image d’un marché primaire pour les obligations d’entreprises en euros très actif depuis une dizaine de jours, les émissions ESG (environnement, social et gouvernance) ont le vent en poupe. Ce mardi, Rexel a annoncé une troisième émission d’obligations indexées sur des critères durables (SLB, sustainability-linked bond). La veille, la première émission d’obligations durables d’Orange avait été un succès avec une demande quatre fois supérieure à l’offre de 500 millions d’euros. Le groupe de télécoms était l’un des seuls émetteurs corporate présent sur le marché primaire en euros lundi, et le seul investment grade. Il s’agissait de la première émission SLB depuis deux mois, selon Bloomberg.

Orange a émis sa première obligation durable au format SLB avec un coupon de 3,875%, à échéance 2035. Le spread à l’émission est ressorti à 72 points de base (pb) au-dessus des taux midswaps. La forte demande pour cette émission inaugurale a permis de resserrer la prime de risque de 8 pb par rapport à la guidance et de plus de 30 pb par rapport à l’indication initiale de prix (IPT). La prime d'émission (au-dessus du prix des autres obligations Orange sur le marché secondaire) n’a été que de 12 pb, contre une moyenne de 20 pb pour les transactions récentes. «Le pricing agressif de la part de l’émetteur s’est toutefois répercuté sur le carnet d’ordres qui a nettement diminué après la fixation du prix», note un banquier. De 3,5 milliards d’euros, il est passé à un peu moins de 2 milliards. La demande est restée importante pour cette émission inaugurale dont la taille était largement absorbable par le marché.

«Orange a réalisé avec succès sa première émission obligataire indexée sur des indicateurs de performance durable, pour un montant nominal de 500 millions d’euros», s’est félicité la société dans un communiqué. Les conditions sont liées à l’objectif du groupe de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (Scope 1, 2 et 3) de 45% d’ici à 2030 par rapport à 2020, et à son engagement de fournir un soutien numérique et une formation à 6 millions de bénéficiaires externes entre 2021 et 2030. Le coupon sera relevé de 25 pb par an à partir de 2033 si les objectifs ne sont pas atteints.

Les SLB font parfois l’objet de critiques de la part d’investisseurs qui jugent les objectifs fixés par les entreprises peu ambitieux et les sanctions en cas de non-respect pas assez pénalisantes. «Cette émission illustre l’intégration continue par Orange d’initiatives durables dans sa stratégie de financement. Elle permet également à Orange d’étendre la maturité de sa dette et de diversifier ses sources de financement à des conditions optimales», ajoute la société.

Crédit Agricole CIB (CA CIB) est intervenu en qualité de banque en charge de la structuration ESG ainsi que de coordinateur global, au même titre qu’ING et SMBC.

Troisième SLB pour Rexel

Mardi, c’est donc Rexel qui a annoncé une nouvelle émission durable. Le distributeur de matériel électrique a lancé l’émission d’obligations remboursables en 2030, pour un montant de 400 millions d’euros, avec une fourchette indicative de 5,50%-5,75% pour le coupon. La mise à prix sera fixée mercredi. Dans le cadre de son nouveau cadre sustainability-linked financing, Rexel a sélectionné deux indicateurs clés de performance. A fin 2025, et par rapport à 2016, il s’engage à diminuer de 45% les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation des produits vendus, par euro de chiffre d’affaires (scope 3), et de 38% celles qui sont liées à sa consommation d’énergie dans ses activités (scopes 1 et 2). Ces objectifs s’inscrivent dans la trajectoire du groupe, qui compte réduire ses émissions de 60% à horizon 2030 pour ces deux indicateurs.

Si ces objectifs de performance durable ne sont pas atteints fin 2025, le taux d’intérêt des obligations sera augmenté de 25 pb à compter du 15 septembre 2026.

Les fonds levés seront consacrés aux besoins généraux du groupe, notamment le financement de l’acquisition de Wasco. En mai dernier, Rexel avait annoncé l’achat de ce distributeur de produits et services de chauffage et climatisation aux Pays-Bas pour une valeur d’entreprise de 485 millions d’euros. Rexel améliore ainsi sa structure financière, en allongeant la maturité de sa dette «à des conditions de financement favorables».

En avril 2021, Rexel avait émis sa première émission d’obligations liées au développement durable d’un montant de 300 millions d’euros, remboursables en juin 2028, au taux de 2,125%. Les indicateurs étaient les mêmes, avec une baisse de 23% des émissions pour le premier, et de 23,7% pour le second, entre 2016 et fin 2023. Si ces objectifs ne sont pas atteints, le taux d’intérêt sera augmenté de 25 pb à 2,375% par an à compter du 15 juin 2024. En novembre 2021, Rexel avait de nouveau placé 600 millions d’euros d’obligations durables, d’échéance décembre 2028, au taux de 2,125%, avec les mêmes critères. Sur le marché secondaire, ces deux souches s’échangeaient sur la base d’un rendement de 4,75% pour une maturité restante de 5 ans.

La nouvelle émission est dirigée par CA CIB, HSBC et la Société Générale.

