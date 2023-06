Rebelote sur les « tax rulings » luxembourgeois. Un mois après avoir demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal confirmant la décision de la Commission européenne constatant que le Luxembourg a octroyé illégalement à Engie des aides d’Etat sur la base de décisions fiscales anticipatives (tax rulings), l’avocate générale de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Juliane Kokott propose également de donner gain de cause au Luxembourg et à l’émetteur dans le dossier Amazon.

En 2017, la Commission a constaté à tort que le Luxembourg avait accordé des aides d’État illégales à Amazon sous forme d’avantages fiscaux, selon l’avocate générale. Elle estime que la Commission s’est fondée sur un système de référence erroné – à savoir les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert au lieu du droit luxembourgeois – pour apprécier l’existence d’un avantage fiscal sélectif.

Dans une décision fiscale anticipative de 2003, l’administration fiscale luxembourgeoise s’était prononcée sur le montant d’une redevance de licence entre deux filiales du groupe Amazon, sur la base d’une méthode spécifique. Plus la redevance est élevée, et plus l’impôt sur les sociétés dû au Luxembourg est faible. La Commission a considéré que l’accord sur les prix de transfert constituait une aide, car non conforme aux principes de pleine concurrence de l’OCDE. Selon, les calculs de la Commission, le montant de la redevance était plus faible et donc l’impôt plus élevé.

Une décision annulée en 2021

Dans un arrêt du 12 mai 2021, le Tribunal a annulé la décision de la Commission, estimant qu’elle n’avait pas démontré l’existence d’un avantage sélectif. La Commission a alors formé un pourvoi devant la CJUE. Dans ses conclusions, l’avocate générale propose de rejeter ce pourvoi, mais sur un motif différent de celui du Tribunal et qui n’a été soulevé ni par les parties, ni par le Tribunal. Pour elle, l’existence d’un avantage sélectif est indissociable du système de référence utilisé. Elle rappelle que dans un arrêt Fiat Chrysler du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé qu’on ne peut se référer à des règles externes au système fiscal national en cause, sauf s’il s’y réfère explicitement.

Or, la Commission s’est exclusivement fondée sur les principes de l’OCDE, alors que le droit luxembourgeois ne renvoyait pas à ces principes à la date de l’adoption de la décision fiscale anticipative. Aussi, pour l’avocate générale, la Commission a commis une erreur et aurait dû retenir le droit luxembourgeois pour son analyse. Et « du fait de cette erreur, toutes les considérations qui suivent dans la décision litigieuse sont également erronées en droit », résume Juliane Kokott. Et même si les principes de l’OCDE s’appliquaient, « la méthode choisie dans la décision fiscale anticipative luxembourgeoise n’était pas manifestement erronée », conclut l’avocate générale.