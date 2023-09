Altice International teste le marché de la dette

Après un été particulièrement chahuté, le groupe de télécoms Altice, l’un des plus endettés du secteur, revient ce mercredi dans le marché, au travers d’Altice International. Cette branche, qui regroupe les activités internationales du groupe, dont Altice Portugal, n’est pas la plus en difficultés. Altice International, qui souhaite profiter de l’amélioration du sentiment de marché après les réunions d’investisseurs qui se sont tenues début septembre, veut émettre un nouveau prêt (term loan B) de 500 millions d’euros, à échéance en octobre 2027 via Altice Financing.

Refinancement

Le but est de financer le rachat par anticipation d’une obligation de 600 millions d’euros arrivant à échéance en janvier 2025. La direction d’Altice International avait indiqué début septembre aux investisseurs son intention de venir dans le marché pour refinancer ses prochaines échéances. Cette opération a néanmoins valeur de test pour l’opérateur télécoms. Ce loan est initialement proposé avec un coupon variable Euribor+500 points de base et un prix d’émission de 96%. L’obligation 2025 porte un coupon de 2,25%.

En décembre dernier, Altice International avait déjà étendu la maturité d’un term loan B existant de 2025 à 2027 avec une marge également de 500 pb et un prix de 98%. Ces loans traitent 99,5% sur le marché. Une réunion avec les investisseurs est prévue jeudi. BNP Paribas et Goldman Sachs sont teneurs livres dans cette opération qui est bien accueillie par le marché avec une hausse des obligations sur le marché secondaire.