Alstom est pénalisé en Bourse par le départ de son directeur financier

Le titre Alstom accuse un net repli vendredi, après l’annonce inattendue du prochain départ du directeur financier de l'équipementier ferroviaire, Laurent Martinez, pour l’opérateur de télécommunications Orange.

Laurent Martinez quittera Alstom, dont il est directeur financier et membre du comité exécutif depuis juillet 2018, «fin juillet», a indiqué l’industriel dans une déclaration transmise à l’agence Agefi-Dow Jones. «Laurent Martinez restera pleinement en charge jusqu'à son départ», tandis que «son successeur sera annoncé en temps voulu», a ajouté Alstom.

Orange avait auparavant indiqué que Laurent Martinez succéderait à Ramon Fernandez à la direction financière du groupe à compter du 1er septembre.

Vers 12h, l’action Alstom cédait 3% à 21,9 euros. Orange cédait parallèlement 0,5% à 11,3 euros.

Si la confiance des investisseurs en Laurent Martinez a pu être altérée par les difficultés rencontrées lors de la procédure d’audit préalable de Bombardier Transport et par les problèmes de flux de trésorerie qui en ont découlé, son départ d’Alstom crée des incertitudes supplémentaires, prévient Deutsche Bank. La banque, qui a dégradé sa recommandation sur la valeur de «acheter» à «conserver», se demande notamment si les objectifs financiers du groupe seront maintenus.

De son côté, Citi s’interroge sur le calendrier du départ de Laurent Martinez, Bombardier Transport n'étant pas encore totalement intégré à l'équipementier ferroviaire français et Alstom n’ayant pas encore atteint ses objectifs pour l’exercice 2024-2025.

Des résultats annuels très attendus

«Si nous ne pensons pas que ce départ signale une révision prochaine des objectifs pour l’exercice 2024-2025, le titre pourrait néanmoins rester sous pression jusqu’au 10 mai», date à laquelle les résultats de l’exercice clos le 31 mars 2023 seront publiés et les prévisions pour l’exercice suivant dévoilées, indique Citi.

Victime de la défiance des investisseurs depuis le rachat de Bombardier Transport il y a un peu plus de deux ans, Alstom s’emploie depuis plusieurs mois à rassurer sur sa capacité à intégrer les activités ferroviaires du canadien tout en vantant la résistance d’un modèle économique de long terme capable d'échapper aux aléas de la conjoncture.

Alstom publiera ses résultats pour l’exercice 2022-2023 le 10 mai prochain. Le groupe prévoit une marge d’exploitation comprise entre 5,1% et 5,3%, à comparer à 5% en 2021-2022, une génération de cash-flow libre dans une fourchette de 100 millions à 300 millions d’euros et un ratio de commandes sur chiffre d’affaires supérieur à 1.

Les analystes tablent pour leur part sur une marge d’exploitation de 5%, une génération de cash-flow libre de 163 millions d’euros et un ratio de commandes sur chiffre d’affaires de 1,2, selon le consensus établi par FactSet.

Fin janvier, Alstom avait par ailleurs confirmé les perspectives financières de son plan «Alstom in Motion 2025», dévoilées en juillet 2021. Dans le cadre de ce plan de moyen terme, Alstom vise une croissance moyenne de son chiffre d’affaires de 5% par an jusqu'à l’exercice 2024-2025, une marge d’exploitation ajustée située entre 8% et 10% à compter de l’exercice 2024-2025 et un taux de conversion du résultat net ajusté en flux de trésorerie libre de plus de 80%. Le groupe compte également distribuer entre 25% et 35% de son résultat net ajusté sous forme de dividendes.