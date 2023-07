Alphabet et Microsoft dépassent les attentes

Malgré un ralentissement de la croissance et les plans de licenciements annoncés en début d’année, la tech américaine se porte bien. La maison mère de Google, Alphabet, a annoncé mardi soir une croissance plus forte que prévu de ses résultats au deuxième trimestre. Le groupe a dégagé un résultat net de 18,4 milliards de dollars au trimestre écoulé, soit 1,44 dollar par action, contre 16 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action, un an plus tôt.

Les analystes anticipaient un résultat par action de 1,34 dollar et un chiffre d’affaires de 60,25 milliards de dollars, selon le consensus FactSet. En hausse de 39% depuis le début de l’année grâce aux espoirs suscités par l’intelligence artificielle (IA), l’action Alphabet prenait 6,5% dans les échanges d’après clôture en réaction à cette publication.

Du côté de Microsoft, qui publiait son résultat du quatrième trimestre pour son exercice décalé au 30 juin, le bénéfice net du groupe a bondi de 20%, à 20,1 milliards de dollars, soit 2,69 dollars par action sur la période d’avril à juin. Le consensus Factset tablait sur un bénéfice de 19 milliards de dollars pour le groupe. L’action Microsoft reculait de 0,6%, à 348,50 dollars dans les échanges électroniques après clôture à Wall Street.

Ralentissement de la demande

Alphabet a profité d’une forte croissance de ses recettes publicitaires. Le chiffre d’affaires trimestriel a augmenté de 8%, à 56,2 milliards de dollars, dépassant là aussi le consensus FactSet, qui prévoyait un montant de 55 milliards de dollars. Les recettes publicitaires brutes de Google ont progressé à 58,1 milliards de dollars, celles de de YouTube ont rebondi à 7,7 milliards de dollars, tandis que Google Cloud a dégagé 8 milliards de dollars de revenus.

En revanche, l’activité de Microsoft dans le cloud, moteur de sa croissance pendant des années, a montré des signes de ralentissement. Au quatrième trimestre, le segment «Intelligent Cloud», qui comprend la plateforme Azure et des produits pour les serveurs, a vu ses revenus progresser de 15%, à 24 milliards de dollars.

(avec Agefi-Dow Jones)