Adyen plonge de 15 % dans la foulée de comptes semestriels décevants

Mêmes causes, mêmes effets. Le spécialiste néerlandais du paiement électronique, lâche 14,5 % mercredi en fin de matinée à Amsterdam, à 1.304 euros, après la publication de comptes semestriels décevants.

Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) pour le semestre clos le 31 décembre a certes progressé de 4,2 % à 372 millions d’euros, mais la performance est très nettement inférieure aux anticipations des analystes. Selon les données de Refinitiv Eikon, rapporté par Reuters, le consensus des analystes anticipait 464 millions d’euros.

« L'économie mondiale a été volatile au second semestre 2022, avec une inflation élevée et une instabilité géopolitique créant une période difficile pour le commerce mondial », justifie la société qui assure les traitements des paiements pour plusieurs géants du numérique comme Facebook, Uber et Netflix, ou des enseignes de détail comme H&M, promettant à ses clients des services sans rupture entre leurs différents canaux commerciaux.

La dynamique de croissance n’est guère en cause. Le chiffre d’affaires a augmenté de 30% à 721 millions d’euros, conformément à l’objectif à moyen terme de la société d’une croissance d’au moins 20%. Adyen qui annonce par ailleurs la promotion de son directeur Ingo Uytdehaage en tant que co-directeur général, aux côtés du fondateur Pieter van der Does, a déclaré qu’elle ne voyait aucune raison de modifier l’objectif.

Mais le rythme des recrutements et des investissements pour suivre l’activité interdit à Adyen d’améliorer sa rentabilité. La marge d’ebitda s’est ainsi dégradée à 52% contre 64%.

« Adyen est en mode investissement », explique la société. De quoi nourrir son statut de valeur de croissance mais aussi l’exposer à de sévères revers boursiers en cas de nouvelles décevantes.

Adyen, dont la capitalisation est supérieure à 40 milliards d’euros - soit, avant sa correction de mercredi, près de deux fois celle de la Société Générale - s'échange à plus de 50 fois le résultat net escompté pour son prochain exercice fiscal.