Abivax part à la conquête de Wall Street

Abivax vient de déposer un document d’enregistrement auprès de la SEC américaine en vue de son introduction à New York sous forme d’American Depositary Shares (ADS). Concomitamment, la biotech française réalisera un placement d’actions ordinaires en Europe. Contactée par L’Agefi, la société s’est refusée à préciser le calendrier et le montant de l’opération.

La biotech est entrée en Bourse à Paris en juin 2015 au prix de 21,30 euros par action, capitalisant 205 millions d’euros. Après les augmentations de capital de 12 millions (avec Sofinnova) en 2019, de 28 millions en 2020, de 60 millions en 2021, de 46,2 millions en 2022 et de 130 millions en 2023, la biotech capitalise désormais 626 millions d’euros. L’action clôturait lundi à 14,78 euros, en recul de 1,47% mais en rebond de 86% sur un an.

La biotech spécialisée dans les médicaments innovants pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques, dont Truffle est un actionnaire fondateur, est encore au stade des développements cliniques et a besoin de financements. Au premier semestre 2023 Abivax a signé une perte nette de 52 millions, en hausse de 145% sur un an. La biotech disposait toutefois fin juin de 114 millions d’euros de trésorerie, contre 27 millions un an plus tôt. Elle a en effet levé 130 millions (123 millions en net) en février dernier et signé deux accords de dette structurée supplémentaires d’un maximum de 150 millions d’euros (montant net du tirage des premières tranches de 27 millions d’euros) en août 2023. La trésorerie disponible permettra de financer l’activité d’Abivax jusqu’à fin juin 2024, voire jusqu’à la fin de cette même année grâce à un financement supplémentaire de 90 millions d’euros accessible à partir des accords de financement par emprunt existants.

Son principal candidat médicament, obefazimod, fait actuellement l’objet d’essais de phase 3 dans le traitement des adultes atteints de rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère. Abivax prépare aussi le lancement en 2024 d’un essai clinique de phase 2a dans la maladie de Crohn. Dans le cadre de l’étude ABTECT dans la RCH, Abivax attend les résultats d’induction au premier trimestre 2025, et ceux de maintenance au premier trimestre 2026.

Cette double cotation aux Etats-Unis s’inscrit dans le cadre du développement des opérations outre-Atlantique annoncé début septembre. Avec notamment un renforcement des équipes pour accompagner le lancement commercial d’obefazimod, et l’ouverture du bureau américain d’Abivax, près de Boston, attendu avant la fin de l’année. Un CMO (Contract Manufacturing Organisation) sera établi en Amérique du Nord, en complément au CMO déjà en place dans l’Union européenne afin de permettre le double approvisionnement du produit.

Morgan Stanley et Leerink Partners agiront en qualité de coordinateurs globaux conjoints pour l’offre globale proposée et en qualité de teneurs de livres associés pour l’offre aux Etats-Unis, qui sera dirigée par LifeSci Capital. Bryan, Garnier & Co mènera le placement européen proposé.