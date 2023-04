A Beauvoir, le rêve d’Imerys dans le lithium s’évalue en milliards d’euros

«Emili à Beauvoir». Non, cette perspective n’a rien à voir avec une déclinaison de la série à succès de Netflix sur les tribulations d’une Américaine à Paris. En revanche, «Emili» - pour «Exploitation de MIca Lithinifère par Imerys» - est bien le récit d’un rêve ambitieux de la part du groupe français de spécialités minérales, de contribuer à la recherche de l’autonomie stratégique française et européenne en matière de matériaux critiques.

Propriété d’Imerys, Beauvoir est une carrière, située sur la commune d’Echassières dans l’Allier en région Auvergne Rhône-Alpes. C’est sur ce site qu’Imerys, contrôlé à 54,6% par le belge GBL, extrait de longue date du kaolin, un élément utilisé pour la céramique. Mais désormais, il espère y extraire et exploiter chaque année, à partir de 2028 si le projet va à son terme, plusieurs dizaines de milliers de tonnes d’hydroxyde de lithium, un élément indispensable à la production de véhicules électriques, équipés de batteries lithium-ion.

En quelques mois, Beauvoir est devenu une sorte de symbole du projet d’indépendance stratégique minière de la France. Ici figurerait plus d’un million de tonnes d’hydroxyde de lithium, dotées d’une bonne concentration. Le gisement est prometteur, a priori le plus important en Europe. Il permettrait «d’atteindre une production de 34.000 tonnes d’hydroxyde de lithium par an pour une durée d’au moins 25 ans », estimait le groupe dirigé par Alessandro Dazza, de quoi, une fois pleinement opérationnel, équiper l'équivalent de 700.000 véhicules électriques en batteries lithium-ion par an.

Calendrier séquencé

Mais la marche est élevée, même pour un géant des spécialités minérales comme Imerys. Tout d’abord, à l’heure où le moindre projet industriel ou agricole suscite son cortège d’oppositions, Imerys sait qu’il devra contourner bien des obstacles s’il veut aller au bout de ses intentions. «Le projet n’aboutira que s’il est au meilleur standard environnemental», affirme Sébastien Rouge, directeur financier d’Imerys, interrogé par L’Agefi. Imerys revendique ainsi des choix plus coûteux pour bâtir une feuille de route acceptées par toutes les parties prenantes, qu’elles évoluent dans les sphères publiques, civiles ou financières. Imerys a par exemple opté pour une mine souterraine afin de ne pas avoir de conséquences sur les forêts environnantes. Le projet prévoit un transport par pipeline - et non par camions -, puis par voies ferrées, des différents niveaux de concentration de lithium. Ce parti-pris sera forcément plus onéreux. Mais il est assumé. «Nous pensons qu’il existera de la part des futurs clients une prime pour avoir accès du lithium au meilleur niveau environnemental et sans risque géostratégique», poursuit-il.

Ensuite, Imerys devra agir sans déséquilibrer son propre bilan. Le groupe qui jusqu’à présent engage chaque année 300 à 400 millions d’euros de capex – avec des tickets unitaires modestes en raison de son empreinte industrielle très étendue - sait bien qu’il changera de catégorie lorsque se posera la véritable question du passage du projet à la réalisation. Pour l’heure, le financement de l’étude de faisabilité est réalisé sur fonds propres, soit quelques dizaines de millions d’euros – environ 20 millions en 2022 et près de 40 millions en 2023. Mais, courant 2024, l’étape suivante sera déjà bien plus coûteuse, avec la construction d’un pilote industriel – à environ 1/80e du projet final, pour s’assurer de la capacité d’un process industriel capable de produire du lithium en continu. A la clé, un investissement nécessaire d’une centaine de millions d’euros.

Le moment venu, le lancement de l’usine définitive capable de produire plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an, relèvera d’une enveloppe d’investissement supérieure au milliard d’euros. Trop gros pour agir seul !

La voie privilégiée pour l’avenir de Beauvoir passera alors sans doute par la constitution d’une filiale ad hoc, avec l’entrée d’autres actionnaires publics et privés. Soit, si l’hypothèse d’un milliard d’euros d’investissements nécessaire se confirme, près de 500 millions d’euros de capital, suivi de la mise en place de financements de projet. Ce type de montage de dette, plus coûteux et plus lourd à mettre en œuvre, mais aussi moins risqué pour les comptes, ne pourra intervenir qu’une fois les étapes techniques et réglementaires franchies. Sans doute pas avant 2025 ou 2026.

Réserve de valeur

«Ce projet, depuis que nous l’avons officialisé à l’automne, est un sujet d’échange et d’intérêt avec les investisseurs, poursuit Sébastien Rouge. Ils cherchent à comprendre et à apprécier la prise de risque globale pour Imerys, mais aussi son potentiel». A l’automne dernier, Oddo avait évalué le potentiel du gisement de Beauvoir à 1,52 milliard d’euros, soit «18 euros par action, sur la base d’un coût de production de 8.000 dollars la tonne, une subvention de 25% des Capex, une valeur long terme de revente du lithium prudente à 15.000 dollars par tonne contre 70.000 dollars aujourd’hui ».

A ce stade, Imerys botte en touche sur l’identité de ses futurs partenaires investisseurs, qu’ils soient financiers, privés ou publics - comme les banques, les assureurs, Bpifrance ou la BEI -, ou industriels (constructeurs automobile, géants miniers). Emili n’a pas fini de dévoiler ses secrets.