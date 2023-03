Vauban Infrastructure s’apprête à reprendre seul les commandes de Proxiserve

Proxiserve fait évoluer son tour de table. Le fonds d’infrastructures espagnol Asterion, qui détient environ 40% du spécialiste des relevés de compteur et de la maintenance de logements, devrait vendre ses parts d’ici à la fin de l’année. L’acquéreur n’est autre que Vauban Infrastructure Partners, coactionnaire à hauteur de 40% lui aussi, a appris L’Agefi de plusieurs sources. Le management devrait aussi s’alléger à cette occasion. Asterion et Mirova avaient conclu début 2019 le rachat, à parts égales, de l’entreprise auprès du PDG Stéphane Caine et de Latour Capital.

La transaction devrait se faire sur une valeur d’entreprise de 1,3 milliard d’euros. Un montant qui comprend la dette montée en 2019 : un financement first-lien de 335 millions d’euros coûtant 375 points de base au-dessus de l’Euribor et arrivant à maturité en mars 2026, qui devrait être conservé. La valorisation évoquée à l’époque approchait 800 millions d’euros, pour un résultat brut d’exploitation (Ebitda) estimé à 55 millions.

Créé la même année au sein de Natixis IM à l’occasion du transfert de l’équipe infrastructures de Mirova, Vauban a hérité de cette participation. Après trois ans et demi de présence, la sortie de l’investisseur espagnol était logique, Proxiserve ayant constitué le tout premier investissement de son fonds inaugural de 1,1 milliard. Vauban, qui gère des fonds d’une durée de vie beaucoup plus longue, de 25 ans, s’est imposé comme l’acquéreur naturel. Aucun processus d’enchères n’a donc été engagé.

Issu à l’origine de Veolia, Proxiserve emploie 3.500 salariés en France et a dégagé un chiffre d’affaires tout proche de 500 millions d’euros l’an dernier. « Le groupe a passé le test du Covid et n’a pas eu besoin de prêt garanti par l’Etat, indique une source. Il dispose de contrats longs, avec un taux de rotation très bas, et est présent sur les marchés de la transition énergétique. » Il réalise la majeure partie de son activité auprès de quelque 400 bailleurs sociaux et 28.000 copropriétés, mais sert aussi 300.000 clients particuliers. Proxiserve a notamment misé depuis 2019 sur la croissance de deux marchés, les pompes à chaleur et les bornes de recharge pour véhicules électriques, segment dans lequel il a conclu le rachat mouvementé de Onefield (ZeBorne).

Mais l’environnement actuel est aussi porteur de défis pour ce nouveau chapitre de l’histoire de Proxiserve. Sa clientèle historique de bailleurs sociaux, dont les ressources baissent, est toujours plus exigeante, et l’inflation grignote ses marges commerciales.