Une réforme des subordonnées bancaires AT1 n’est pas à l’ordre du jour

Il fallait s’attendre à ce que le traitement des obligations subordonnées de Credit Suisse fasse couler beaucoup d’encre. Le sujet a d’ailleurs été abordé lors de tables rondes organisées en mai par L’Autorité bancaire européenne (EBA) sursuivi sur les instruments de capital Additional Tier 1 (AT1) et TLAC-MREL, a rapporté Bloomberg,

Pour rappel, ces dettes subordonnées perpétuelles, convertibles ou amortissables quand les fonds propres de base (CET1) de la banque descendent au-dessous de 5,125% ou de 7%, ont été créées post-2008. Un de leur objectif est de protéger les créanciers plus senior, avec un coussin de capital «supplémentaire» à absorber dans le cadre d’une résolution (règlementation BRRD dans l’Union européenne, UE). Mais l’Etat fédéral et le régulateur suisse (Finma) ont décidé dans l’urgence, le 19 mars, d’autoriser le rachat des actions de Credit Suisse par UBS pour 3 milliards de francs suisses, tout en annulant la valeur nominale de 16 milliards d’AT1. Une inversion dans la hiérarchie des créanciers dont les régulateurs bancaires de l’UE (EBA, la Banque centrale européenne et le SRB, le Conseil de résolution bancaire) ont dû rappeler le principe dans un communiqué spécifique le 20 mars.

Avec un rendement moyen encore supérieur à 10%, la confiance n’est pas complètement revenue sur ce type de dettes. Le marché primaire reste fermé en Europe, où il coûterait encore presque plus cher à de nombreuses banques d’émettre ces dettes plutôt que des actions.

«Dividend stopper» ?

Les réponses aux questions de l’EBA relayées par des sources citées par Bloomberg ont remis sur la table l’idée d’interdire aux banques de suspendre le versement des coupons d’AT1 sans suspendre le versement des dividendes au préalable dans certaines périodes. De précédents débats, à l’initiative des représentants de la BCE comme le président Mario Draghi en mars 2016 quand Deutsche Bank avait suspendu ses coupons pour préserver son capital, avaient également suggéré l’introduction d’un ordre de prééminence («pecking order») donnant la priorité aux coupons AT1 dans le cadre de la limite des distributions autorisées (MDA).

La Commission européenne (CE) avait finalement renoncé à ces mesures pour les réglementations CRD5/CRR2, sur recommandation de l’EBA pour qui «le mécanisme introduirait trop de complexité et de nouvelles contraintes techniques, rappelle Delphine Reymondon, responsable de l’Unité liquidité, levier, absorption des pertes et capital (Lillac) à l’EBA. Dans le cadre des débats récents dans les forums internationaux sur la qualité de ces instruments, cela ne nous semble pas devoir être remis à l’ordre du jour.» D’autant moins depuis le communiqué du 20 mars rappelant comment les porteurs d’AT1 doivent être traités en cas de résolution.

Une autre idée a été avancée par certains d’obliger la banque à payer les coupons AT1 suspendus pendant la période à une date ultérieure («coupons cumulatifs»), plutôt que de les annuler complètement comme c’est le cas actuellement. «Nous y sommes opposés, car cela limiterait leur capacité d’absorption des pertes et la nécessaire flexibilité dans le paiement des coupons, poursuit Delphine Reymondon. Les AT1 doivent rester des instruments contraignants pour garder leur place dans la structure du capital.» Une troisième idée consistant à harmoniser la fréquence dans le paiement des dividendes et des coupons d’AT1 permettrait peut-être de clarifier un peu la situation pour les investisseurs.

Pour rappel, au printemps 2022, la BCE puis le régulateur britannique avaient remis en cause l’efficacité des AT1 dans une logique de continuité d’exploitation, et déjà recommandé des modifications.

