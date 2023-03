Tesla illustre une dynamique favorable pour les «rising stars»

Deux semaines après la rétrogradation de Nissan Motors en catégorie spéculative par S&P Global Ratings, le constructeur américain Tesla est devenu une entreprise investment grade (IG) après que Moody’s a relevé sa notation à Baa3.

Les analystes de S&P estiment que les bénéfices du constructeur nippon, qu’ils notent désormais BBB+, resteront faibles au cours d’un exercice difficile toujours marqué par les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et la baisse de la demande des deux côtés de l’Atlantique. Mais Nissan n’est pas un ange déchu (fallen angel), entreprise dont la note a été abaissée d’IG en high yield (HY) par au moins deux agences. Moody’s et Fitch maintiennent une note IG.

La situation est brillante pour Tesla qui fait figure de réelle étoile montante (rising star). Le groupe piloté par Elon Musk est passé de HY à IG. Avant S&P lundi, Moody’s avait déjà hissé le constructeur de véhicules électriques en catégorie investissement en octobre dernier. Les analystes de S&P ont justifié ce relèvement par la position de leader du groupe dans les batteries et son développement global ainsi que son faible endettement après que Tesla a remboursé 10 milliards de dollars de dettes au cours des trois dernières années. Le marché avait déjà acté cette consécration. Les obligations Tesla cotaient sur la base de rendements d’émetteurs IG, de même que le spread de ses CDS (credit default swaps).

Le relèvement de Tesla consolide une tendance toujours à l’œuvre depuis le choc du Covidavec le retour d’anciennes entreprises IG dans cette catégorie ou la consécration d’émetteurs purement HY. «Nous sommes toujours dans la lignée de 2022 avec davantage de ‘rising stars’ que de ‘fallen angels’, observe Vincent Marioni, responsable de la gestion crédit chez Allianz GI. Il s’agit de la continuité du rebond post-Covid. A l’époque les agences de notation avaient été très réactives en dégradant rapidement beaucoup d’émetteurs, avec énormément de ’fallen angels’.» Passer d’un statut à l’autre change la donne en termes de coût de financement, la base d’investisseurs étant plus importante pour l’IG.

A lire aussi:

Le secteur énergie se relève

Depuis le début de l’année, pas moins de 13 étoiles montantes sont recensées contre 4 anges déchus chez Moody’s, et 6 contre 6 chez S&P sur le marché américain. En Europe c’est 6 contre 1 et 3 contre 1 respectivement. Et les prévisions pour cette année restent optimistes. Les analystes de JPMorgan prévoyaient en janvier pour l’Europe 14 candidats rising stars pour 25,8 milliards d’euros et 5 fallen angels pour 8,3 milliards. «Dans notre univers d’investissement, nos estimations sont de 19,4 milliards d’euros de ‘rising stars’ pour l’Europe, pour 5 émetteurs et 58,2 milliards de dollars aux Etats-Unis, pour 16 émetteurs», affirme Vincent Marioni, alors que les fallen angels devraient s’élever à 20,5 milliards d’euros pour 9 émetteurs en Europe, et 11,8 milliards de dollars sur le marché américain.

Le mouvement de rising stars reste animé par le secteur de l’énergie aux Etats-Unis, qui a profité des prix élevés du pétrole et du gaz pour se désendetter. Occidental Petroleum et EnLink Midstream sont des candidats potentiels dans ce secteur, selon Bloomberg, qui relève également une forte probabilité pour Sprint et Netflix dans le secteur de la communication.

En Europe, les fallen angels devraient être dominés par des acteurs du secteur de l’immobilier qui sont durement touchés par la hausse des taux. «Il est trop tôt pour se prononcer sur l’impact qu’auront les difficultés des banques régionales américaines et le sauvetage de Credit Suisse sur l’évolution des ‘ratings’ car il ne s’agit pas d’une question de solvabilité ou de solidité des banques mais de confiance», note néanmoins le gérant d’Allianz GI qui reste prudent alors que la volatilité devrait rester élevée dans le marché. Si les derniers trimestres ont vu plus de relèvements de notations que de dégradations en Europe chez S&P et Moody’s, ce n’est pas le cas du marché américain où les rétrogradations dépassent depuis le quatrième trimestre 2022 les rehaussements. Les taux élevés et le risque de récession commencent à se faire sentir.