Stratégique ou anachronique ? L’accord d’investissement UE-Chine continue de diviser

Conclu fin 2020, mais jamais ratifié depuis, l’Accord sur les investissements avec la Chine (CAI) pourrait-il être sorti du congélateur par l’Union européenne ? Les déplacements à Pékin du chancelier allemand Olaf Scholz début novembre, de Charles Michel, le président du Conseil européen, puis vendredi dernier, de Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, ont relancé les spéculations sur le sujet au sein de la bulle européenne. Le dossier aurait en effet été longuement abordé entre Xi Jinping et l’ancien chef du gouvernement belge, se murmure-t-il à Bruxelles. Et la volonté d’«approfondir» les relations économiques avec Pékin affichée par les leaders allemand et espagnol - qui se sont en même temps bien gardés d’expliciter leurs positions respectives publiquement -, ont contribué à raviver ce débat récurrent depuis la mise sur pause du deal par l’UE en mai 2021 sur fond de récriminations européennes concernant le traitement de la communauté ouïghour au Xinjiang.

Un débat auquel la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a tenté de couper court jeudi dernier : «Nous devons reconnaître que le monde et la Chine ont changé pendant ces trois dernières années, et nous devons réévaluer cet accord dans le contexte de notre stratégie plus large vis-à-vis de la Chine», a-t-elle estimé dans un discours sur la relation UE-Chine prononcé en amont de sa visite à Pékin, en cours, aux côtés d’Emmanuel Macron.

La conclusion du traité peut en effet apparaître contradictoire avec l’objectif de diversifier les relations commerciales afin de réduire les «dépendances stratégiques» envers la Chine désormais prôné par l’UE. Mais, aux yeux de ses défenseurs, l’hypothétique ratification du deal serait un moyen de renforcer les liens de l’UE avec Pékin dans l’espoir d’atténuer l’alignement chinois sur la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ils considèrent en outre que l’accord va dans le sens de l’ouverture des marchés chinois et du «rééquilibrage» des rapports économiques recherché par l’UE depuis tant d’années.

Une percée «hautement improbable» ?

Ce texte qui couvre de multiples secteurs, dont les services financiers, est censé mettre fin aux contraintes imposées par la Chine aux investisseurs étrangers, comme l’obligation de créer une joint-venture ou les transferts de technologies. Indépendamment du positionnement des Etats membres, la nécessité d’une ratification de l’accord par le Parlement européen, dont certains membres font encore l’objet de sanctions chinoises, rend «hautement improbable» toute percée à court terme, estime le sinologue Antoine Bondaz. Il s’agit plus précisément de «contre-sanctions» prises par Pékin en mars 2021 après que l’UE a ciblé quatre des responsables chinois ayant violé les droits des Ouïghours. «La Chine ne lèvera pas ses sanctions unilatéralement. Outre les inquiétudes sur la dépendance de l’UE à la Chine qui n’étaient pas les mêmes il y a trois ans, relancer le CAI avant les élections européennes de 2024 me paraît politiquement impossible», conclut le chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, et enseignant à Sciences Po.