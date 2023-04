Sanctions : le délicat sujet du nucléaire civil russe revient sur la table à Bruxelles

Un an et deux mois après le début de la guerre d’Ukraine, les Vingt-Sept vont-ils décider de premières mesures à l’encontre du secteur nucléaire civil russe ? Alors que la Commission européenne a lancé vendredi son traditionnel processus de consultation des Etats membres en vue du 11ᵉ paquet de sanctions de l’UE, la Pologne et les trois Etats baltes, tenants de la ligne la plus dure à l’égard de Moscou, sont bruyamment revenus à la charge sur le sujet.

Les sanctions européennes ont touché de multiples pans de l’économie (finance, banques, transport, médias, or, pétrole, charbon …) mais ont jusqu’ici systématiquement épargné le nucléaire civil. Ce, en raison des fortes dépendances de certains Etats membres principalement situés à l’Est de l’UE, aux services fournis par le mastodonte russe Rosatom. Ainsi, 34 réacteurs de type VVER, construits par l’entreprise publique, et dont le fonctionnement dépend à ce stade à 100% du combustible livré par Rosatom sont en effet répartis entre la Bulgarie, la République tchèque, la Finlande, la Hongrie et la Slovaquie.

La France concernée

La question est aussi taboue pour la France, qui est surtout dépendante de la Russie dans le domaine du retraitement de l’uranium, et n’a pas cessé de freiner des quatre fers à Bruxelles. Paris souhaite protéger des intérêts jugés stratégiques : des entreprises comme EDF, Alstom, et Fraratom entretiennent en effet des liens multiples et profonds avec Rosatom. Si les négociations engagées vendredi 21 avril ne devraient pas aboutir avant la fin du mois, plusieurs responsables de la Commission européenne, dont sa présidente, Ursula von der Leyen, ont indiqué ces dernières semaines que ce 11ème paquet devrait se concentrer sur les moyens de réduire les contournement des mesures existantes. Pourquoi, dès lors, s’attendre cette fois-ci à une issue différente concernant l’atome ? Plusieurs éléments donnent de l’espoir à la Pologne et aux pays baltes. Premièrement, le récent changement de braquet de Berlin : jusqu’ici assez discrète sur la question, l’Allemagne a pris position publiquement en faveur de l’inclusion du nucléaire, d’abord par l’intermédiaire de son ministre de l’Economie Vert. «La technologie nucléaire est un domaine extrêmement sensible, et la Russie ne peut plus être considérée comme un partenaire fiable», a lancé Robert Habeck, le week-end dernier. Puis Sven Giegold, le secrétaire d’Etat allemand en charge de l’Energie - Vert toujours -, et responsable «la supervision des sanctions», a réitéré : « Nous allons essayer de convaincre la France et d’autres Etats avec des périodes de transitions», a-t-il notamment écrit sur Twitter, le jour de la fermeture des dernières centrales nucléaires encore en fonctionnement outre-Rhin. «L’Allemagne a une voix qui porte énormément parmi les 27. Cette prise de position est bienvenue, elle va aider à avancer plus vite, enfin on espère … », souffle un diplomate lituanien.

Les Etats-Unis à la manœuvre

Ces quatre pays comptent également sur Washington pour faire montrer la pression sur les pays européens réfractaires. Les Etats-Unis et le Royaume-Unis cherchent actuellement à intensifier leurs propres sanctions à l’encontre du nucléaire russe. Les pays baltes et la Pologne ne se font toutefois pas d’illusion : un découplage de l’UE de Rosatom n’adviendra ni demain, ni dans les quelques prochaines années. Dans une note comme consultée par l’Agefi, ces gouvernements misent plutôt sur une approche très progressive - comme suggéré par Berlin - afin de convaincre leurs partenaires. Une première étape serait de sanctionner les responsables de Rosatom. A terme, l’ambition est d’interdire «d’investir dans le secteur du nucléaire civil russe» ainsi que «d’importer l’uranium enrichi s’il vient provient de Russie». Mais «il serait pertinent d’inclure une dérogation par laquelle les opération, contrats et autre accords conclus avec Rosatom pourrait être exécutés, pour un délai de temps maximal fixe», peut-on notamment lire. Une exemption totale de la Hongrie, qui est plus dépendante encore que les autres pays - et habituée à faire usage de son droit de veto - est en outre envisagée. Il s’agirait a minima d’acter le début d’un processus de diversification, que certains pays ont déjà engagé, souligne le document «En mars 2022, l’entreprise tchèque CEZ a annoncé un appel d’offre pour construire une nouvelle centrale, dans lequel Rosatom n’était pas autorisé à participer. Puis en mai, la Finlande a annulé un projet de centrale qui aurait fait usage de technologies fournies par Rosatom». Comment ces propositions ont-elles été reçues ? «C’est trop tôt pour le dire. Nous verrons à partir de la semaine prochaine si la donne a réellement changé», glisse un autre diplomate. Beaucoup dépendra de la position de la France. Paris ne donne aucune indication de vouloir l’infléchir. Contactée vendredi dernier, la représentation permanente de la France auprès de l’UE n’a pas souhaité s’exprimer.