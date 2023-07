Rothschild & Co subit la pression de porteurs d’obligations «disco»

La piste reste animée. En janvier, l’Autorité bancaire européenne (EBA) avait considéré que les obligations bancaires perpétuelles héritées des années 80 («disco bonds» ou «discos») ne pouvaient généralement plus être classées en capital prudentiel Tier 2 au sens du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR1) et des ratios MREL requis pour une résolution. Depuis le 17 juillet, ce sont des porteurs d’obligations «disco» de Rothschild & Co qui ont refusé de changer de taux de référence.

La souche avait été émise en 1986 pour 200 millions de dollars avec des paiements d’intérêts liés au taux de référence Libor USD à 6 mois, dont l’usage n’est plus possible depuis fin juin. Le 22 juin, Rothschild & Co avait donc proposé de lier ces paiements au nouveau taux de référence au jour le jour, Sofr. Mais les détenteurs d’obligations ont bloqué cette solution qui prévoyait un ajustement du spread de 0,42826% par an en lien avec les taux de remplacement (fall-back) prévus par l’Isda pour le Libor USD 6 mois.

La banque subit ainsi la pression de certains porteurs - deux ayant répondu à Bloomberg - qui souhaitent voir racheter au pair ces obligations fortement décotées. Dans son communiqué, elle répond que ces titres continuent à fournir un financement à long terme précieux pour le groupe, et qu’il n’est pas dans son intérêt économique d’appeler les obligations. En conséquence, l’émetteur va faire en sorte que le taux d’intérêt se réfère au Libor USD synthétique mis en place pour ce genre de cas et confirmé par la Financial Conduct Authority (FCA) britannique jusqu’au 30 septembre 2024. Mais il devra consulter l’agent des créanciers (ou le fiduciaire à défaut d’accord) pour fixer un taux au-delà de cette date.

«La documentation d’origine faisait référence à des ‘floating-rate notes’ (FRN). Si jamais le futur taux devait être arrêté définitivement sur un niveau fixe équivalent au Libor USD synthétique à cette date, il est probable que les porteurs feraient valoir l’argument juridique de la caducité de l’accord initial pour forcer un rachat au pair», remarque Gildas Surry, gérant spécialisé chez Axiom AI.

BNP Paribas concerné aussi

Les obligations subordonnées «disco» avaient été émises dans les années 80 avec des rendements très serrés, et conservent donc un intérêt pour les banques même si elles ne viennent plus remplir les fonds propres réglementaires. Certains investisseurs avaient acquis ces titres ces dernières années dans l’espoir d’un rebond à 100% du nominal en cas de rachats, comme au printemps avec HSBC Holdings, Barclays ou Axa sur certaines obligations perpétuelles très anciennes. Avec l’espoir d’une telle issue, les obligations Rothschild ont progressé de 63% à 80% du pair entre mars et juin, avant de redescendre autour de 76% depuis le 22 juin.

Mardi 25 juillet, BNP Paribas tenait également une assemblée de créanciers pour voter sur la conversion d’un taux Libor USD sur une obligation disco. D’autres, comme DNB Bank, doivent faire de même dans les prochaines semaines, et avant fin septembre pour pouvoir payer les coupons trimestriels.

