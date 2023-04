«Pousser le taux BCE à 3,50% ne serait pas nécessaire si l’inflation confirmait sa décrue»

L’Agefi : Pensez-vous que la BCE montera son taux à 3,50% comme annoncé ?

Thierry Million : Depuis le début de l’année, les marchés revoient à la baisse les anticipations de hausse des taux directeurs de la BCE. En effet, l’effondrement des cours du gaz et de l’électricité qui retrouvent pratiquement les niveaux d’avant le conflit en Ukraine, alimente l’idée d’une baisse rapide de l’inflation. De surcroît, au vu des derniers chiffres de modération de l’inflation aux Etats-Unis, la Fed devrait encore ralentir son freinage monétaire lors du prochain FOMC, en ne remontant que de 0,25% le taux de ses Fed funds. Dans ce contexte, la BCE conserve un positionnement «hawkish», et s’apprête à relever ses taux jusqu’à 3%. Si l’inflation en zone euro confirmait sa décrue dans les mois à venir, pousser le taux à 3,50% ne serait pas nécessaire.

Voyez-vous la Banque du Japon (BoJ) relâcher davantage le contrôle de la courbe ?

Par surprise, la BoJ a étendu sa fourchette cible pour le contrôle de la courbe des taux d’intérêt (YCC) de 0% plus ou moins 25 pb à 0% plus ou moins 50 pb le 20 décembre, invoquant la nécessité d’améliorer le fonctionnement du marché obligataire. Mais les fondamentaux, tels que la poussée de l’inflation proche de 4% et l’enclenchement de la hausse des salaires déjà supérieure à 2%, vont la contraindre à l’assouplir encore davantage.

