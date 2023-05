Pourquoi le choix du siège de la nouvelle agence anti-blanchiment est un casse-tête pour l’Europe

«La question de l’emplacement de l’Amla va nous donner du fil à retordre, et elle sera probablement réglée en tout dernier», estimait en juin 2022 un diplomate bruxellois. Onze mois plus tard, force est de constater que le pronostic s’est avéré correct. Les co-législateurs de l’UE ont fait d’importants progrès aux sujets des compétences du futur gendarme européen de l’Anti-blanchiment (l’«Amla», de son acronyme anglais) ou de ses ressources. Mais ils n’ont pas encore réussi à sélectionner la ville qui aura le privilège d’accueillir l’institution. Ils en sont même très loin : les co-législateurs de l’UE peinent déjà à s’entendre sur le processus à travers lequel seront départagées Paris, La Haye, et Francfort, qui font office de favorites, ou Dublin, Vilnius, Madrid, également candidates.

Ainsi, dans une lettre datée du 26 avril, et publiée par le média bruxellois l’Agence Europe, la présidence suédoise du Conseil de l’UE en est réduite à demander de l’aide à la Commission européenne. Cette dernière est appelée à contribuer à «la définition de critères objectifs», et, plus généralement, à jouer un rôle «d’intermédiaire neutre» (honest broker) dans ce processus. «C’est assez difficile à suivre», persifle un diplomate européen. A Bruxelles, cette situation commence doucement à inquiéter. Le sujet devait initialement être tranché d’ici la fin juin, de manière à ce que l’Amla puisse commencer à s’installer en 2024, et être entièrement opérationnelle en 2026.

Un arrêt de la CJUE rebat les cartes

Mais comment expliquer pareil flottement ? Comme le souligne la présidence suédoise, la difficulté provient de la nécessité de prendre en compte «pour la première fois» un arrêt de la Cour de justice européenne de l’UE du 14 juillet 2022, lequel prévoit que la sélection du siège d’une «agence décentralisée de l’UE» soit aussi bien du ressort du Conseil de l’UE que de celui du Parlement européen. Par le passé, ce genre de décisions, enjeux de prestige et d’attractivité, était prise de manière informelle, à travers des marchandages souvent opaques, entre les Vingt-Sept.

«Nous allons veiller à ce que le Parlement européen ne soit pas placé sur un strapontin, mais ait son mot à dire, en toute transparence, au même titre que le Conseil » prévient Stéphanie Yon-Courtin, coordinatrice du groupe Renew (libéral) au sein la commission des Affaires économiques (Econ) du Parlement. Plus précisément, l’eurodéputée macroniste exige que les parlementaires puissent «auditionner les capitales, puis établir une ‘short list’, et enfin décider avec le Conseil». Et ce, «sans pour autant que le processus ne prenne trop de temps».

L’implication du Parlement n’est cependant pas de nature à simplifier l’équation. Signe de l’absence de consensus sur la décision au sein de l’hémicycle, les eurodéputés ont proposé en avril une série de critères, dont certains apparaissent contradictoires. Ceux-ci prévoient par exemple que l’emplacement «garantisse que l’autorité pourra recruter le personnel hautement qualifié et spécialisé requis», ou encore «permette une coopération proche avec d’autres institutions, ou agences de l’UE». A ce compte-là, Paris a de solides arguments à faire valoir (Francfort ou la Haye également). Mais un autre de ces critères requiert en même temps de respecter une «distribution géographique équilibrée des institutions de l’UE à travers l’Union». Vu sous cet angle, Vilnius, Madrid et Dublin ont toutes leurs chances. La confusion règne.

