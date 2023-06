Pour la Société du Grand Paris, l’impératif d'émettre avec justesse

Le dérapage semble derrière lui. Le projet du Grand Paris Express (GPE) a longtemps fait les gorges chaudes de ses détracteurs qui en pointaient les réévaluations successives. Dès les premiers coups de pioche, les mauvaises surprises ont commencé à arriver avec le report de plusieurs lignes et tronçons.

Budgétées à 22 milliards d’euros initialement, les dépenses du nouveau métro automatique ont été revues à la hausse jusqu’à 35 milliards fin 2017. A l’automne 2020, la note grimpe à 35,6 milliards d’euros. En octobre 2021, les surcoûts induits par les effets de la crise sanitaire sont évalués à 500 millions d’euros, pour un coût total du projet réévalué à 36,1 milliards d’euros.

Fiscalités

A grands traits, la Société du Grand Paris (SGP) puise son financement des recettes fiscales, des subventions de l’Etat et des collectivités locales et du recours à l’emprunt. Depuis 2010, la SGP n’est pas sans ressources. Elle bénéficie d’une fraction de la taxe locale sur les bureaux en Île-de-France (TLB) supportée par les acteurs et propriétaires immobiliers, de la taxe sur les surfaces de stationnement (parkings) et de la TSE (taxe spéciale d’équipement) payées par les contribuables locaux. Elle dispose aussi d’une composante de l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) assise sur le matériel roulant exploité par la RATP ainsi qu’une taxe additionnelle à la taxe de séjour dans la région Ile-de-France.

«Il s’agit d’une assiette fiscale extrêmement stable, souligne Xavier Plee, directeur financier de la SGP. Une étude menée sur la TLB a fait ressortir en 20 ans, une croissance annuelle moyenne de 2,3 %». Alors qu’en 2017, cette allocation de ressources était de 430 millions d’euros, Gilles Carrez, alors député, identifiait dans un rapport remis au Premier ministre une rallonge pour le financement de la SGP, dont la réévaluation des dépenses un an plus tôt avaient fait grand bruit. «En 2022, l’ensemble de ces fiscalités représentaient environ 800 millions d’euros. A noter que chacune d’entre elle est indexée à l’inflation», précise le directeur financier.

A lire aussi:

Ne pas disparaître

Toutefois, l’essentiel des ressources ne se trouve pas là. La SGP, requalifiée en 2016 en organisme divers d’administration locale (ODAL), est autorisée à faire appel aux marchés financiers. La stratégie de financement implique que le maître d’œuvre du GPE continuera d’accroitre son niveau d’endettement jusqu’en 2030 avant le remboursement intégral de sa dette jusqu’en 2071. «La SGP émet une dette 100 % Green au travers d’un programme de EMTN (Euro Medium Term Notes), détaille-t-il. C’est notre unique levier sur les marchés financiers. Parallèlement et à la marge, quelques lignes de crédit ont été tirées auprès de la BEI et la Banque des Territoires, de l’ordre 3 milliards d’euros sur un projet qui en coute 36 milliards».

Depuis 2018, pas moins de 26,2 milliards d’euros d’obligations vertes ont été émises consacrant la SGP, plus important émetteur vert au monde, successivement en 2019 et 2020. Une posture habile. «Nous avons mené une stratégie de financement résolument agressive, alors que l’argent ne coûtait rien, pour en somme préfinancer le projet Grand Paris Express».

Une période qui a subi un coup d’arrêt en 2022 sur fond de remontée des taux. La stratégie est revue, hausse du coût d’emprunt oblige, d’autant qu’une abondante trésorerie permet de financer jusqu’à quatre ans de travaux. L’enveloppe d’émissions est ainsi abaissée entre 3,5 et 4,5 milliards d’euros par an. Au-delà des considérations macroéconomiques, les premières étapes de refinancement tomberont entre 2028 et 2048, il vaut donc mieux éviter d’alourdir la dette.

Néanmoins, «il n’est pas question de sortir du marché. Il faut absolument défendre notre courbe des taux et éviter de disparaître des radars » appuie-t-il. Depuis le début de cette année, 2 milliards (1 milliard à 20 ans, échéance 25 mai 2043 moyennant un coupon de 3,5 % et 1 milliard à 30 ans, échéance 25 mai 2053, pour un coupon de 3,7 %) ont été déjà placés. L’objectif ? Conserver une relation aux investisseurs privilégiée avec quelque 400 grands institutionnels de long terme «qui comptent aussi sur nous pour la rémunération de leurs liquidités ». Des fonds de pensions, compagnies d’assurances, caisses de retraite… dont 60 % sont implantés à l’international.

Dégradation

Corrélée à la notation de la France, la dette de la SGP, tout comme les 26 autres entités du secteur public français, bénéficie à ce jour de la notation Aa2 par Moody’s et jusqu’au 28 avril dernier d’un AA délivré par Fitch. La décision de ce dernier d’abaisser d’un cran la note souveraine de AA à AA- a mécaniquement embarqué une dégradation du rating de la SGP.

«Tout le secteur public a eu peur, concède Xavier Plee. En réalité, à date, ni la France ni d’autres entités ayant émis sur le marché primaire ont accusé un renchérissement de leur dette». La véritable sentence selon lui serait de perdre la certification de la Climate Bond Initiative «à la fois sur les plans politique et réputationnel. Nous sommes la seule agence publique française à émettre exclusivement des ‘green bonds’ de maturité supérieure à 15 ans». Un segment particulièrement recherché par les investisseurs de long terme contraints à toujours davantage de durabilité dans leurs portefeuilles.