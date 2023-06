Porsche dérape sur le marché obligataire

La belle mécanique de Porsche s’est enrayée sur le marché obligataire. Une émission réalisée par le groupe automobile allemand lundi 26 juin n’a pas rencontré le succès escompté. Dans un marché primaire survolté, le volume d’émissions a frôlé 50 milliards pour l’investment corporate euro en mai, en hausse de près de 50% par rapport à 2022, et le meilleur mois de mai après 2020. Les deux premières semaines de juin ont aussi été très actives, avec près de 20 milliards d’émissions, de sorte que le volume de transactions dépasse au premier semestre de 15% le montant émis l’an dernier à la même époque, à 180 milliards d’euros. Mais, ces dernières semaines, l’activité est moins soutenue, et certaines opérations commencent à montrer les signes d’une certaine indigestion.

La sortie de route du groupe automobile allemand, qui a fait ses débuts sur le marché obligataire cette année, est plutôt inhabituelle. Porsche proposait une double tranche de 1,25 milliard d’euros, dont une n’a pas été sursouscrite totalement. Le carnet d’ordres de l’obligation à 4 ans de 500 millions d’euros a finalement été de 470 millions. Le format retail de l’opération rend ce type d’émission plus sensible à la dynamique de prix. Les investisseurs particuliers ou de banques privées ont tendance à retirer plus facilement leur ordre si le prix proposé n’est pas à la hauteur. De fait, le spread à l’émission est ressorti stable par rapport à la guidance à 95 points de base (pb) au-dessus des taux midswaps, signe d’un prix fixé initialement trop serré. Le carnet d’ordres a fondu de moitié entre l’annonce de la guidance et le prix définitif.

L’autre tranche, qui a été sursouscrite deux fois, est également ressortie stable en prix, à 135 pb de spread. Cette transaction était aussi la plus importante émission jamais réalisée par un émetteur non noté, rappelle la direction du groupe dans un communiqué. Quand une émission n’est pas totalement couverte, les banques du syndicat (BOC, Citi, Deutsche Bank, ING, JPMorgan et Unicredit) prennent dans leur bilan les 30 millions d’euros de papier, avant de les vendre sur le marché secondaire une fois le cours stabilisé. En secondaire, les deux obligations sous-performent toujours, avec des prix de 99,3% et 98,1% respectivement. Signe d’un pricing trop agressif. Porsche avait émis en avril sa première obligation à 5 ans de 750 millions d’euros et le carnet d’ordres avait atteint à l’époque 5 milliards d’euros. Le spread final avait été resserré de 10 pb, à 140 pb par rapport à la guidance.

Marché prudent

Le résultat de cette émission montre aussi que le marché n’est pas totalement rouvert pour les émetteurs non notés, comme Porsche. Début juin, une autre émission d’une société non notée était également passée au forceps. Le loueur de voitures Sixt avait émis 300 millions d’euros d’obligations à 4 ans également avec un carnet d’ordres juste limite à 400 millions, réduit par rapport aux 550 millions avant fixation du prix.

«Depuis deux ou trois semaines, le marché continue d’être actif mais la dynamique est moins soutenue», juge Xavier Beurtheret, responsable corporate DCM origination Europe chez Crédit agricole CIB, qui note une baisse du niveau des carnets d’ordres. Il justifie cette moindre dynamique par une plus grande prudence des investisseurs, qui se montrent plus sélectifs, notamment par rapport au pricing des opérations. Des difficultés sont également visibles sur le marché primaire des obligations financières. Pour les corporates, alors que les banques centrales devraient stabiliser leurs taux directeurs sur des niveaux élevés, les investisseurs craignent un écartement des spreads avec la fin, par la Banque centrale européenne, des réinvestissements de son programme de rachat d’actifs le 1er juillet. «Nous avons encore eu quelques opérations cette semaine, avec notamment les émissions de Cadent et d’Alperia, même si l’annonce de la nationalisation de Thames Water a perturbé le marché», poursuit Xavier Beurtheret, qui estime que la fenêtre d’émission pourrait encore se prolonger une dizaine de jours. «Nous avons dans les cartons deux ou trois projets d’émissions senior sur de belles signatures. Mais le timing n’est pas encore définitif. Un décalage à fin août ou début septembre ne serait pas problématique. D’autant que l’émission Porsche n’est pas un signal positif pour le marché, surtout les émetteurs non notés.»◆

