«Nous avons renforcé notre biais positif sur le crédit après l’écartement des spreads en mars»

L’Agefi: Pourquoi êtes-vous repassés de neutre à positif sur le crédit ?

Xavier Chapard: Nous renforçons notre biais positif sur la classe d’actifs crédit en raison de l’écartement des spreads en mars en lien avec le stress bancaire récent. Nous pensons que le système bancaire est bien capitalisé et capable de traverser la crise actuelle, surtout vu la réponse rapide et massive apportée par les autorités financières. Le secteur bancaire nous paraît offrir un attrait important notamment sur la partie la moins risquée (dette senior). Dans notre scénario, la zone euro devrait éviter une récession cette année, même si la croissance sera médiocre, et les Etats-Unis devraient subir une récession qui restera limitée alors que les banques centrales sont proches de la fin du cycle de hausse de taux. Dans ce contexte, les fondamentaux des entreprises devraient rester solides. Le segment du crédit de qualité (IG) dans son ensemble offre un couple rendement/risque attractif. La partie la plus risquée du crédit (HY) nous paraît un bon actif de portage (maturité courte, peu de besoin de refinancement à court terme…), mais les niveaux de valorisation nous semblent déjà un peu élevés face au cycle économique peu porteur et à la réduction de la liquidité.

Comment cela se traduit-il dans votre positionnement ?

Nous sommes donc surpondérés sur le crédit de meilleure qualité (IG) et neutres sur la partie la plus risquée (HY). En termes géographiques, nous préférons la zone euro par rapport aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni en raison des risques financiers plus limités et des valorisations moins tendues. Vu le niveau assez bas des taux d’intérêt de long terme après leur baisse de mars, nous préférons les maturités plutôt courtes. Au-delà des banques, nous privilégions les entreprises qui ont un certain pricing power dans un contexte de hausse des coûts. Cela nous pousse à être plutôt prudents sur la chimie et plus positifs sur la réassurance.

