«Nous adoptons un profil ‘neutre prudent’ à court terme sur toutes les classes d’actifs»

L’Agefi : Pourquoi vous allégez-vous légèrement en actions ?

Mathieu Pivovard : Nous avons réduit la pondération en actions dans le portefeuille à «légèrement sous-pondéré» en raison de la montée de l’incertitude et donc de la volatilité sur les marchés. En effet, sans penser qu’une contagion est possible à d’autres acteurs du secteur bancaire, nous estimons que les économies, déjà fragilisées par l’inflation, pourraient être davantage ralenties par une baisse de la confiance des investisseurs.

Comment la crise bancaire influe-t-elle sur votre allocation ?

A la suite des annonces sur Silicon Valley Bank, Signature ou Credit Suisse, les banques centrales (Fed et Banque nationale suisse) sont intervenues en réinjectant massivement des liquidités pour contenir le risque systémique. D’autres mesures ont été prises pour garantir les dépôts et en ce qui concerne Credit Suisse, l’Etat suisse a forcé son rachat par UBS. Les anticipations de politiques monétaires ont alors basculé radicalement vers des politiques beaucoup moins restrictives à court terme, rajoutant encore de la volatilité sur les marchés obligataires. Les chiffres d’inflation restant encore sous tension, nous pensons qu’il est plus adapté et ce, sur toutes les classes d’actifs (actions et taux), d’adopter un profil ‘neutre prudent’ à court terme.