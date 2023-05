Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques, et

Matthieu Grouès, responsable de la gestion institutionnelle, chez Lazard Frères Gestion

Quelle est la trame de votre scénario central pour 2023 ?

M. G. : Contrairement à une année normale, où le scénario central est fondé sur des événements positifs et affecté par des événements adverses, notre scénario pour 2023 est celui d’une récession globale. Nous constatons une surchauffe économique aux Etats-Unis en raison d’une inflation trop élevée couplée à un marché du travail trop tendu, avec des salaires qui accélèrent et un taux de chômage très bas. Pour rééquilibrer le marché du travail et faire baisser les salaires, la Fed n’a pas d’autre solution que de provoquer une récession ; le scénario parfait, mais peu probable, étant celui d’une croissance limitée à +0,3 % pendant quatre à cinq trimestres.

Que faut-il craindre, dans un scénario du pire ?

M. G. : L’économie américaine est peut-être en train d’accélérer à nouveau, ce qui serait un vrai problème pour la Fed et l’obligerait à un tour de vis plus agressif, provoquant une récession plus importante qu’anticipé. Un des risques, paradoxalement, c’est que l’on ait une économie qui résiste trop bien.

L’économie européenne est-elle soumise aux mêmes aléas ?

J.-P. N. : La situation est assez similaire en Europe. Les prix de l’énergie et des matières premières agricoles pèsent sur l’inflation. L’inflation sous-jacente reste élevée, les salaires accélèrent et les marchés du travail sont sous tension. Christine Lagarde a rappelé en décembre 2022 que la BCE restait centrée sur son mandat de maîtrise de l’inflation. Nous considérons que l’inflation sous-jacente pourrait rester légèrement supérieure à la cible définie par la BCE à horizon 2025. Nos calculs démontrent que 60 % du panier composant l’IPC [l’indice des prix à la consommation] a augmenté de plus de 4 % en 2022. Le comportement des marchés immobiliers est une autre source d’inquiétude, avec des effets très différents selon les pays. Cependant, les conditions ne sont pas réunies pour revivre une crise similaire à celle de 2008 : les prix et les volumes ont certes fortement baissé dans certains pays mais le marché physique est fondamentalement tendu, ce qui supprime le risque d’une offre excédentaire.

Quelles pourraient être les conséquences de la reprise chinoise ?

J.-P. N. : Les conditions de la réouverture seront à surveiller. La vague épidémique va continuer à perturber l’activité pendant les mois d’hiver. Les marchés anticipent un retour à la normale, qui va se faire de façon plus franche au printemps, mais risque d’avoir un effet sur le prix des matières premières, à commencer par le gaz, ce qui affecterait l’Europe à l’hiver 2023-2024… sauf si la croissance chinoise devait être affectée, cette fois à cause du marché immobilier. Le secteur est sous pression, dans un pays où la population commence à diminuer.