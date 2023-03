NextStage innove pour son retrait de cote

Quitte à sortir de la Bourse seulement six ans après y être entré, autant le faire avec panache ! Depuis le 4 novembre dernier, NextStage SCA n’est plus coté à Paris, à l’issue d’une opération de « stub equity », une première en France. Contrairement à un retrait de cote classique, qui intervient après le rachat des titres des actionnaires dans le cadre d’une offre publique en numéraire, NextStage a choisi de créer un véhicule evergreen, NextStage Evergreen, lui permettant de proposer aux investisseurs de la structure cotée d’échanger leurs actions contre des titres de cette nouvelle société non cotée. « Nous avions beau avoir la décote sur actif net réévalué (ANR) la plus faible (-20 %) des holdings d’investissement cotées à Paris, celle-ci pesait quand même sur le bon développement de NextStage. Le choix d’une opération de ‘stub equity’ a été guidé par le fait que nous voulions continuer d’associer nos investisseurs à l’histoire de NextStage, ce qui les a convaincus puisque la grande majorité (près de 99 %) d’entre eux nous ont suivis », résume Grégoire Sentilhes, cofondateur et président de NextStage, épaulé dans cette opération par BNP Paribas, les cabinets Clifford Chance et Jones Day ainsi que Ricol Lasteyrie.

Dans le détail, l’offre prévoyait donc un échange des titres cotés contre des titres non cotés de NextStage Evergreen, mais aussi une offre en cash de rachat des actions cotées. « Le principe était d’offrir aux actionnaires de NextStage le choix de rester ou de sortir, sachant qu’une trentaine de grands actionnaires de la société avaient exprimé leur volonté de rester, explique Marc Demuth, responsable du conseil aux sociétés cotées chez BNP Paribas. Et dans la réglementation française, toute offre publique d’échange en actions non cotées doit s’accompagner d’une offre en cash. » L’offre d’échange se faisait à la parité de une pour une, et l’offre de rachat en cash proposait une prime de 23,4 % sur le dernier cours de Bourse et de 25 % sur la moyenne du mois précédant l’annonce. A l’issue de l’opération, sur les 98,8 % du capital apporté, 90 % des titres ont été échangés contre les actions non cotées, et 10 % ont opté pour la partie cash.

Liquidité

La gouvernance du véhicule evergreen restera la même que celle de la structure cotée, tout comme le conseil d’administration, à l’exception d’un administrateur parti à la retraite. Le principal changement pour les actionnaires est donc une différente organisation de la liquidité de leur investissement. NextStage leur offrira la possibilité de vendre des titres. « Sous condition d’une conservation des actions pendant cinq ans, nous organiserons deux fenêtres de liquidité par an dans des proportions limitées, indique Grégoire Sentilhes. Le véhicule evergreen continuera à lever de nouveaux fonds, en particulier au travers de l’assurance-vie et de plans d’épargne retraite (PER), et nos futures sorties nous permettront également de financer ces fenêtres de liquidité. A cela s’ajoutera l’organisation d’un marché secondaire. » « Le prix de rachat des actions sera établi en fonction de la durée de détention jusqu’à atteindre à terme l’ANR par action », précise Marc Demuth.

Cette opération innovante de stub equity à la Bourse de Paris s’est accompagnée d’une première également en matière réglementaire. « C’est la première fois que, pour une offre publique, nous avons dû obtenir l’approbation formelle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) non pas d’un prospectus mais d’un document d’exemption », souligne Marc Demuth.

Toutes pénalisées par des décotes sur ANR plus ou moins élevées, d’autres holdings d’investissement pourraient s’inspirer de l’initiative de NextStage. « Nous recevons beaucoup de demandes pour comprendre le fonctionnement d’une telle opération mais la perception qu’en ont les sociétés de gestion est assez variable », fait valoir Guillaume Mathé, managing director FIG (financial institution group) chez BNP Paribas.