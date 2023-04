Marchés 2023 : le Rubik’s Cube des prévisions

L’année 2022 a été marquée, sur le plan économique, par la flambée des prix, la remontée des taux, le déclenchement du conflit russo-ukrainien, et la chute des valorisations. « 2022 a été une succession et une accumulation de risques négatifs, c’est-à-dire de contraintes supplémentaires, jusqu’au mois d’octobre, au cours duquel s’est opéré le changement de dynamique d’inflation aux Etats-Unis, vers une tendance enfin plus favorable. 2023 se présente comme une année où les risques peuvent être balancés, tant de manière positive – mieux que prévu – que négative – on peut replonger », résume Patrice Gautry, chef économiste chez UBP.

Au nombre des certitudes, l’occurrence d’une récession en 2023 semble acquise (lire ‘La parole à…’). Elle est même la plus anticipée de toutes (voir le graphique). Après un premier semestre en territoire négatif, la croissance américaine devrait s’établir à 1 % pour l’année 2023, selon les dernières estimations de JPMorgan, tandis que la croissance européenne devrait être très légèrement positive, aux alentours de 0,2 %.

La décélération de l’inflation paraît, elle aussi, se confirmer. Au mois de décembre, l’inflation globale, qui s’est élevée à +9,2 % sur douze mois glissants, a baissé de 0,3 % en zone euro par rapport au mois précédent. La tendance observée aux Etats-Unis depuis l’automne 2022 semble se confirmer : Barclays anticipe une hausse de l’IPC (indice des prix à la consommation) global américain de +6,4 % sur douze mois glissants en décembre 2022, en baisse de 0,1 point par rapport au mois précédent.

Au cours des dernières semaines de 2022, la crise énergétique a montré des signes d’apaisement. Le prix des contrats d’approvisionnement de gaz a été divisé par cinq en Europe depuis août 2022. « Les indicateurs de surprise économique sont en amélioration en Europe et se détériorent légèrement aux Etats-Unis et dans les pays émergents, d’après les données au 31 décembre 2022, explique Olivier Raingeard, directeur des investissements chez Neuflize OBC. Pour l’Europe, le consensus a évolué au cours des six dernières semaines de 2022, passant d’une vision très négative, celle d’une activité économique qui allait pâtir des prix de l’énergie principalement, à une détente très nette des prix du gaz et de l’électricité, signalant que le choc est moins fort qu’anticipé et se traduisant par des indicateurs PMI en zone euro qui se sont stabilisés en décembre. »

Réouverture chinoise

La levée de la plupart des mesures sanitaires par les autorités chinoises, devrait se traduire par une augmentation du nombre de cas de Covid jusqu’au printemps 2023, puis par un rebond de l’économie au second semestre. « En Chine, les statistiques de confiance des entreprises ont été moins bonnes que prévu dans le secteur manufacturier, et surtout des services. Cette détérioration est liée à l’ouverture de l’économie chinoise, qui a un effet négatif à très court terme en raison de la propagation très rapide du virus et de son effet négatif sur la croissance », explique Olivier Raingeard. La période de congés à l’occasion du Nouvel An, entre les 21 et 27 janvier, permettra d’analyser les comportements de consommation de la population à la faveur de la réouverture du pays et de son économie.

Mais c’est essentiellement sur les indicateurs de l’économie américaine que les marchés se fondent pour élaborer leurs scénarios. Or, les analystes voient dans les dernières données publiées les signaux avant-coureurs d’une récession « maîtrisée », conforme à leurs attentes et à celles de la Réserve fédérale (Fed). « L’indice non manufacturier de l’ISM est tombé sous les 50, soit en zone de contraction de l’activité, alors que le consensus attendait une stabilité par rapport au chiffre précédent, au-delà des 55. Ainsi, les investisseurs anticipent une politique monétaire accommodante plus rapidement que prévu, alors que l’inflation continue de se tasser mois après mois », explique dans une note Vincent Boy, analyste marchés chez IG France. Du côté des ménages, l’inflation a contribué à faire baisser le taux d’épargne, qui est à son plus bas niveau depuis dix-sept ans (à respectivement 2,2 % et 2,4 % en octobre et en novembre 2022). Quant au surplus d’épargne accumulé pendant l’épidémie de Covid, il est appelé à disparaître d’ici à la fin du premier semestre 2023, selon les estimations de la Fed. « Si la vitesse d’ajustement est plus rapide qu’attendu, cela signifie que les effets de la baisse de l’inflation permettent d’éviter la récession, puisqu’il n’est plus nécessaire d’aller chercher des politiques monétaires restrictives. C’est le débat actuel aux Etats-Unis, où l’on se demande s’il y a de l’‘overtightening’ [resserrement monétaire excessif] ou au contraire, si la Fed ne va pas être obligée d’aller au-delà du 5 % ou du 5,25 % attendus sur les marchés », analyse Patrice Gautry.

Malgré ces signaux, les risques sont loin d’être levés. Les marchés « se réjouissent de la réouverture de l’économie chinoise et de la décélération récente de l’inflation, continuant de parier sur une fin très proche des resserrements monétaires, suivie d’une décrue rapide des taux directeurs, et sur un ralentissement économique ‘ordonné’ : un double pari dont témoignent la baisse des taux longs et l’inversion de la courbe. Sans vouloir prématurément ‘casser l’ambiance’, cet enthousiasme mérite d’être tempéré car les hypothèques sur la croissance chinoise sont loin d’être levées, le repli de l’inflation est loin d’être acquis et les resserrements monétaires sont loin d’être achevés », nuance le Crédit Agricole dans une note publiée le 6 janvier. Dans son dernier billet, Gilles Moëc, chef économiste du groupe Axa, alerte ainsi sur le risque qu’il y aurait à ne considérer, dans les indicateurs, que les signaux justifiant la fin de la politique restrictive de la Fed tandis que le marché du travail montre tous les signes d’une grande résistance. A 3,5 %, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis cinquante-quatre ans, rappelle-t-il.

De même, le mouvement de baisse des prix de l’énergie pourrait être affecté par la survenue de nouvelles difficultés d’approvisionnement en gaz en Europe. « La capacité à négocier des contrats d’approvisionnement de gaz en Europe reste un point à surveiller. C’est une zone d’incertitude pour l’an prochain », confirme Olivier Raingeard. En effet, les pays de l’Union européenne (UE) ont continué à importer du gaz russe en 2022, avec des volumes sensiblement équivalents à ceux de 2021 (voir le graphique). L’Allemagne et l’Italie, très dépendantes des importations de gaz russe, ont annoncé avoir conclu des contrats leur permettant d’assurer leurs approvisionnements auprès d’autres fournisseurs. Ainsi, ceux de l’Italie sont désormais principalement l’Algérie, le Qatar et les Etats-Unis. Le gaz russe continuera pourtant d’affluer vers l’UE en 2023. « L’arrêt total du flux compliquerait certainement les choses, avec le risque d’un rationnement », juge Matthieu Grouès, responsable de la gestion institutionnelle chez Lazard Frères Gestion.

Le risque d’erreur d’appréciation inhérent à des anticipations résolument optimistes vaut pour les perspectives de l’économie chinoise. « Les marchés ont salué la réouverture de l’économie chinoise. Cependant, des risques perçus comme positifs peuvent se traduire par des développements négatifs pour les marchés financiers. Ainsi une reprise trop importante alimenterait l’inflation mondiale et viendrait limiter la portée des mesures actuelles de soutien monétaire et budgétaire. Cela pourrait également créer de nouveaux goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement », estime Patrice Gautry.

En ce début d’année, la confusion est ce qui semble le mieux caractériser les marchés.