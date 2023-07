Londres assume le développement du pétrole et du gaz en mer du Nord

La décarbonation de l’économie britannique attendra. Londres a annoncé le 31 juillet des «centaines» de nouvelles licences d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières en mer du Nord, au nom de l’indépendance énergétique et de la défense du pouvoir d’achat des ménages. La mesure, présentée comme «meilleure pour le climat», a suscité une levée de boucliers des organisations écologistes et de l’opposition travailliste.

Pour le Premier ministre conservateur Rishi Sunak, l’exploitation de ces nouvelles sources d’énergies fossiles est pourtant nécessaire à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050. «Même lorsque nous aurons atteint le ‘net zero’ carbone en 2050, le pétrole et le gaz couvriront un quart de nos besoins d’énergie. Mais certains préfèrent les faire venir d’Etats hostiles au lieu des gisements que nous avons ici chez nous» a déclaré le locataire du 10 Downing Street lors d’une visite en Ecosse, à Aberdeenshire.

Début juin, Londres avait déjà annoncé une baisse de la taxe exceptionnelle sur les surprofits engrangés par les énergéticiens, dans le but de préserver les investissements en mer du Nord.

Un marqueur électoral en 2024

Le gouvernement a dévoilé en outre deux premiers sites de capture et de stockage de CO2 en mer du Nord. Ce secteur est susceptible, selon Londres, de soutenir la création de 50.000 emplois. Le Royaume-Uni espère capter et stocker 20 à 30 millions de tonnes de CO2 chaque année d’ici à 2030, à comparer aux plus de 330 millions de tonnes de CO2 émises en 2022, compte. Mais pour ses détracteurs, la technologie de captage des CO2 sert surtout aux géants pétroliers comme Shell de paravent au greenwashing.

Le Royaume-Uni a lancé en octobre 2022 son 33ᵉ round d’octroi de licences pour le gaz et le pétrole offshore. La North Sea Transition Authority, l’autorité chargée de ce processus, a indiqué en janvier qu’elle avait reçu 115 offres émanant de 76 compagnies. L’octroi des licences devrait intervenir à la rentrée. Le précédent round avait eu lieu en 2019.

Le sujet illustre toutes les contradictions des dirigeants politiques et de la société civile autour du réchauffement climatique. Bien que le mois de juillet ait battu tous les records de chaleur, le verdissement de l’économie se heurte au coût de la transition pour des ménages particulièrement éprouvés par l’inflation outre-Manche. Le Labour, favorable à l’arrêt de l’octroi de nouvelles licences, est donné favori aux élections générales de 2024, mais il vient de connaitre une défaite surprise face au parti conservateur lors d’une élection locale dans la circonscription d’Uxbridge et South Ruislip – l’ancien siège de Boris Johnson en banlieue de Londres. Un revers imputé au projet du maire travailliste de la capitale, Sadiq Khan, d’étendre une taxe sur les véhicules polluants à l’ensemble du Grand Londres.

