L’inflation en zone euro a finalement ralenti en août

L’inflation a légèrement fléchi en août dans la zone euro, tout en se maintenant à un niveau élevé.

Selon les données définitives publiées mardi par Eurostat, l’agence européenne de la statistique, les prix à la consommation dans la zone euro ont augmenté de 5,2% sur un an en août, et non de 5,3% comme annoncé initialement. En juillet, l’inflation s'était établie à 5,3%.

Sur un mois, les prix à la consommation dans l’union monétaire ont augmenté de 0,5% an août, contre une estimation précédente de 0,6%. En juillet, les prix avaient reculé de 0,1% sur un mois.

2% d’inflation en Belgique et en Espagne

L’indice de base, qui exclut les éléments volatils comme l’alimentation, l'énergie, l’alcool et le tabac, a augmenté de 5,3% sur un an, contre 5,5% en juillet, et a crû de 0,3% sur un mois, contre un recul de 0,1% le mois précédent. Ces chiffres sont conformes à l’estimation préliminaire d’Eurostat.

Au niveau de l’Union européenne, l’inflation est ressortie à 5,9% en août après 6,1% en juillet. Elle reste particulièrement élevée dans les pays de l’Est avec des niveaux compris entre 9% et 14% pour la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie. A l’inverse, la hausse des prix est plus modérée en Belgique (2,4%) et en Espagne (2,4%).

L’indice harmonisé est en progression de 5,7% en France et de 6,4% en Allemagne.

A lire aussi: