L’inflation dans la zone euro confirmée à 5,3% en juillet

L’inflation dans la zone euro a ralenti en juillet à 5,3% sur un an, après 5,5% le mois précédent, a confirmé vendredi Eurostat, dont les données montrent également une modération des tensions sous-jacentes.

Par rapport au mois de juin, l’indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes a légèrement reculé de 0,1%.

Recul de l’inflation sous-jacente

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix plus volatils de l'énergie et des produits alimentaires non-transformés, s’affiche à 6,6% sur un an en juillet, contre 6,8% un mois plus tôt.

Une mesure plus étroite encore de l'évolution des prix qui exclut également l’alcool et les produits du tabac, s’est en revanche maintenue à 5,5% par rapport à juillet 2022, contre 5,5% en juin, précise Eurostat.

Ces indices ne changent pas la donne pour la Banque centrale européenne (BCE) qui maintient un ton restrictif et devrait encore relever ses taux en septembre. Ils restent toujours bien au-dessus de l’objectif d’inflation de 2% que s’est fixé l’institution de Francfort.

(Aver Reuters)

A lire aussi: