L’inflation continue de surprendre à la hausse au Royaume-Uni

La pause de la Banque d’Angleterre (BoE) attendra. Les chiffres d’inflation pour avril au Royaume-Uni risquent d’inciter la banque centrale à poursuivre son resserrement monétaire lors de sa prochaine réunion de juin, au minimum. La hausse des prix à la consommation a ralenti moins que prévu et l’inflation de base s’est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis 31 ans.

L’indice des prix s’est établi à +8,7% sur un an, après une progression de 10,1% en mars, montrent les données publiées mercredi par l’Office national de la statistique (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une décélération plus marquée, à 8,2%.

A cela s’ajoute une inflation de base, qui exclut les prix de l'énergie, des produits alimentaires, de l’alcool et du tabac, à 6,8% sur un an le mois dernier - son plus haut niveau depuis mars 1992 - contre 6,2% en mars et attendu par le consensus Reuters.

Le taux annuel d’inflation des prix des produits alimentaires et des boissons, qui a atteint en mars un plus haut depuis 1977, n’a diminué que légèrement en avril, passant de 19,2% à 19,1%.

Inflation alimentaire

«Bien que l’inflation désormais à un seul chiffre soit un élément positif, les prix des denrées alimentaires continuent d’augmenter trop rapidement, a déclaré le ministre des Finances, Jeremy Hunt, dans un communiqué. Nous devons nous en tenir résolument au plan de réduction de l’inflation». Lors d’une conférence conjointe mardi avec Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, celui-ci a réitéré cet objectif. «Le FMI a déclaré hier que nous avions agi de manière décisive pour maîtriser l’inflation, mais qu’il reste encore du travail à faire, en particulier sur les prix des denrées alimentaires», a écrit le chancelier de l’Echiquier sur Twitter. L’institution de Washington a révisé en hausse sa prévision de croissance pour le Royaume-Uni et n’anticipe plus de contraction de l’économie cette année, précisant que l’inflation et les hausses des salaires qui l’accompagnent restent les plus grandes menaces à court terme pour les perspectives économiques du pays et que la BoE doit veiller à ce que la politique monétaire reste stricte

La croissance des prix dans le secteur des services, également surveillée de près par la BoE pour évaluer la persistance de l’inflation, a atteint un pic depuis 1992. Les indices PMI flash ont confirmé mardi une poursuite de cette dynamique. La BoE redoute que la hausse des prix, qui impacte le pouvoir d’achat des ménages, entraîne davantage de revendications salariales et une modification des stratégies de tarification des entreprises.

«L’inflation s’avérant plus forte qu’attendu par la Banque d’Angleterre, il semble désormais presque certain que celle-ci augmentera son taux d’intérêt d’un quart de point le 22 juin et peut-être aussi dans les mois qui suivront», a déclaré Paul Dales, chef économiste chez Capital Economics. Selon les contrats à terme sur le marché monétaire, les investisseurs évaluent à 100% la probabilité d’une nouvelle hausse de taux de 25 points de base le mois prochain, contre 83% mardi.

La banque centrale britannique a prévenu lors de sa dernière réunion le 11 mai qu’elle pourrait procéder à de nouveaux relèvements de ce taux si l’inflation restait élevée pendant une période plus longue que prévu actuellement. Le prochain indicateur que les investisseurs et les membres de la BoE surveilleront avec la plus grande attention sont les chiffres de l’emploi.

