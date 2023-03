L’inflation commence à s’ancrer au Japon

La croissance japonaise a rebondi au dernier trimestre 2022, comme prévu, mais moins fortement qu’attendu. D’un trimestre sur l’autre, la croissance a progressé de 0,2 %, le consensus tablant sur 0,5 %. Les facteurs domestiques ont peu joué : la consommation (+0,5 %) a certes tiré la croissance, mais l’investissement résidentiel (-0,1 %) et non résidentiel (-0,5 %) ont baissé. Les exportations, en hausse de 1,4 %, ont contribué de 0,3 % à la croissance, un chiffre en hausse grâce au renforcement du yen et à la baisse des prix des intrants.