L’inflation aurait moins augmenté que prévu en janvier en Allemagne

L’indice des prix aux normes européennes (HICP) a augmenté moins que prévu en janvier en Allemagne selon la première estimation publiée jeudi par Destatis, à 0,5% sur un mois et 9,2% sur un an, quand les économistes prévoyaient en moyenne plutôt 1,2% d’un mois sur l’autre et une accélération à 10% en rythme annuel. En décembre, l’indice HICP avait reculé de 1,2% sur un mois et progressé de 9,6% sur un an.

Eurostat n’avait pu s’appuyer sur ces données à cause d’un problème technique lors de son estimation pour la zone euro le 1er février, et avait dû prendre pour hypothèse une inflation d’environ 8,5% sur un an pour l’Allemagne, alors que plusieurs analystes estimaient que la hausse des prix s’était accélérée en janvier : cela pourrait amener l’institut européen à réviser son chiffre définitif à la hausse.

Le bureau des statistiques allemand a changé l’année de base de ses calculs, mais précisé que les chiffres rebasés ne seront disponibles que plus tard, ce qui pourrait aussi expliquer que le taux JICP évolue dans une direction opposée à l’indice national en rythme annuel.

Selon les normes allemandes, il progresserait de respectivement +1% et de +8,7% (consensus à +0,8% et +8,9%), après -0,8% en rythme mensuel et +8,6% en rythme annuel en décembre, ce qui constituait un creux de quatre mois. Les ménages et PME avait alors bénéficié d’un paiement unique fédéral pour couvrir leur mensualité de gaz et de chauffage, entraînant les prix de l’énergie vers le bas.

Les taux allemands à 2 et 10 ans ont baissé de respectivement 5 et 9 pb à 2,66% et 2,28% après cette annonce.