«L’évolution du différentiel de taux devrait rebasculer en faveur de l’euro»

L’Agefi : Vous faites maintenant partie des plus «optimistes» sur l’euro-dollar à 3 et à 6 mois : pourquoi ?

Olivier Korber : La récente hausse du billet vert qui a ramené l’euro-dollar de 1,10 vers 1,05 a été causée par la rapide hausse des rendements américains en février, en anticipation de davantage de hausses de taux de la part de la Fed. Le marché a ainsi réagi aux données économiques américaines ayant surpris fortement à la hausse, à la fois sur l’activité, l’inflation et l’emploi. Avec des perspectives déjà très serrées sur les conditions financières outre-Atlantique, le différentiel devrait désormais être tiré par les hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE), qui sont plus susceptibles d’accélérer en raison de l’inflation sous-jacente en zone euro. En l’absence de nouveau choc sur les marchés de l’énergie, nous attendons donc un rebond de l’euro.

A lire aussi:

Vous voyez aussi le dollar-yen remonter à 135 : est-ce lié à la nomination du nouveau gouverneur de la banque centrale du Japon ?

A l’heure actuelle, la politique du nouveau gouverneur Kazuo Ueda semble s’inscrire dans la lignée prudente de celle de son prédécesseur Haruhiko Kuroda. Il est peu probable que la banque centrale ajuste avant mai-juin la bande qui limite pour l’instant les rendements à 10 ans à 0,50%. Le dollar-yen est donc entretemps plus sensible au dollar, mais avec désormais plus de 4% d’inflation au Japon, le risque est que la Banque du Japon (BoJ) soit contrainte de monter les taux plus rapidement que prévu.