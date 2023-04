L’Europe veut voler de ses propres ailes

Le choc subit ces deux dernières années par la balance commerciale de la zone euro en dit long sur la dépendance de la région vis-à-vis de ses partenaires extérieurs et la priorité données à bâtir une stratégie d’autonomie. «La balance commerciale est passée d’un excédent de plus de 200 milliards d’euros à un déficit de plus de 300 milliards en 2022», constate Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPR AM. Une grande partie est bien entendu liée à la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine et à l’envolée des prix du gaz. Mais la dépendance de l’Europe ne se limite pas à l’énergie. Les dépendances sont multiples.

La crise du Covid a servi de révélateur. Il y a eu la dépendance aux produits basiques comme les masques de protection, qui avait donné lieu à des dissensions entre pays européens, puis celle au médicaments et enfin celle aux semi-conducteurs, consécutive cette fois aux difficultés d’approvisionnement alors que la Chine maintenait sa stratégie zéro-Covid.

La hausse des coûts de l’énergie est l’impact le plus visible sur la compétitivité des entreprises européennes. Mais avant même la guerre en Ukraine, les industriels européens payaient déjà plus cher leur énergie que les entreprises américaines, notamment, avec un coût du double pour les sociétés allemandes par exemple.

Le secteur agricole est également affecté par la hausse des prix du gaz qui entre dans la fabrication d’engraisdont une grande partie provient de Russie. Mais cette forte dépendance cause aussi des difficultés de production. C’est le cas de la disponibilité des semi-conducteurs qui a durement perturbé la production dans l’industrie automobile européenne, avec une baisse des immatriculations de 30% en 2022 par rapport à 2019. En Allemagne, la production a chuté de plus d’un quart sur la période.

Cette brutale servitude a été exacerbée par la transition énergétique et les véhicules électriques qui nécessitent plus de deux fois plus de composants électroniques que les véhicules thermiques. Il en est de même pour certaines matières premières critiques dont les besoins ont été multipliés par cinq, selon Bastien Drut pour répondre aux objectifs de transition. Certaines de ces matières premières sont importées à 100% et certaines terres rares lourdes à 100% de Chine.

Marche arrière

L’Europe est également défaillante en matière de produits de santé, avec une dépendance pour certains médicaments et plus encore pour les principes actifs. Près de 40% des médicaments finis commercialisés dans l’UE sont fabriqués en-dehors de l’Union tandis que 80% des fabricants de substances pharmaceutiques actives utilisées pour des médicaments disponibles en Europe sont établis en-dehors de l’UE, selon l’Agence européenne des médicaments. Dans le domaine de la défense, autre pan important de la stratégie d’autonomie, il s’agit «moins d’un problème de dépendance que d’investissement», affirme Bastien Drut qui rappelle que les dépenses militaires américaines, pour une population équivalente, sont près de 4 fois plus élevées que celles de l’Europe.

Face à l’urgence et en réaction à l’Inflation Reduction Act (IRA) américain, l’Union européenne se mobilise, après avoir laissé l’Europe se désindustrialiser sans réagir. Une des raisons de cette dépendance est en effet la réduction drastique de pans entiers de l’industrie. «Entre 1995 et fin 2022, la part de la valeur ajoutée de l’industrie dans le produit intérieur brut (PIB) de l’UE (hors Royaume-Uni) est passée de 21% à 19% et le nombre d’employés dans le secteur industriel européen a fortement chuté de 25 à 17 millions», relève Juliette Cohen, stratégiste chez CPR AM. Le nombre d’entreprises industrielles a baissé de 10% sur la période. L’industrie représentait la moitié de la richesse nationale dans les années 60. En mars 2022, le sommet de Versailles a affirmé la volonté de l’Europe de prendre des «mesures décisives» pour réduire ses dépendances stratégiques afin d’assurer sa prospérité, sécuriser ses intérêts et conserver la maîtrise de ses décisions.

L’alerte Moderna

«Moderna est une véritable faillite de l’Europe, tempête Damien Mariette, gérant chez CPR AM. On ne peut plus se le permettre. On se doit d’avoir les outils pour faire émerger les Moderna de demain.» Cela passe par les initiatives privées mais aussi par les importants programmes de soutien financier et l’adoption de nouvelles législations par l’UE.

Le Net Zero Industry Act, une réponse directe à l’IRA américain, et le Critical Raw Materials Act sont les deux derniers venus de la nouvelle stratégie d’autonomie de l’UE. Ce plan industriel du pacte vert vise à renforcer l’autonomie européenne dans les technologies indispensables à la transition climatique avec un objectif de 40% des besoins produits dans l’Union d’ici 2030. Cela passera entres autres par une simplification des démarches administratives et surtout un assouplissement des règles des aides d’Etat pour ces projets jusqu’à fin 2025.

L’UE se donne aussi des ambitions dans les matières premières critiques. Ces deux dispositifs s’ajoutent à un existant développé dès la crise du Covid.

En septembre 2021, l’UE s’est ainsi adjoint une Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (Hera) dotée d’un budget de 30 milliards d’euros avec pour but de développer des capacités de production et des infrastructures sanitaires, avec déjà de premiers rapatriements d’usines de fabrication.

En février 2022, le Chips Act a vu le jour avec comme objectif de rééquilibrer a minima la demande et l’offre de semi-conducteurs produits en Europe. En doublant sa part dans la production mondiale à 20% avec un budget de 43 milliards d’euros. Cela se traduit notamment par la construction probable d’une usine TSMC en Allemagne. Le Cyber Resilience Act adopté en 2022 également a pour objectif de développer une politique européenne commune sur la cybersécurité afin de prévenir les attaques visant les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures cloud, avec un important retour sur investissement puisqu’avec un budget de 4,5 milliards d’euros, la réduction annuelle potentielle des coûts liés aux cyber-attaques pour les entreprises européennes est estimée à 290 milliards.

La Nouvelle PAC (politique agricole commune) a également un rôle à jouer avec ses 264 milliards d’euros de budget dans l’accompagnement des agriculteurs face aux crises, comme actuellement avec la hausse du prix des engrais. L’indépendance énergétique passe par l’accélération du déploiement des énergies renouvelables qui bénéficient de soutiens massifs avec les plus de 1.000 milliards de l’European Green Deal et depuis mai 2022 plus de 300 milliards du programme Repower EU. Parallèlement les budgets de défenses vont être augmentés de 200 milliards d’euros. Une fois de plus, l’Europe se renforce dans la crise.