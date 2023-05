Les ventes au détail déçoivent au Royaume-Uni

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé de 1% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient une hausse de 0,5%, après un recul de 0,5% en novembre, selon les données publiées vendredi par l’ONS (Office for National Statistics). En rythme annuel, elles se sont contractées de 5,8% (contre -4,1% attendu). Une enquête dévoilée plus tôt dans la journée par l’institut GfK a par ailleurs montré un premier recul en trois mois de la confiance des consommateurs depuis le début du mois de janvier à -45, son plus faible niveau depuis au moins 1974.