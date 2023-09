Les valorisations de l’immobilier commercial approchent des plus bas

Les indices de valorisations MSCI sur l’immobilier commercial publiés en septembre ont continué à diminuer suite à la hausse des taux au deuxième trimestre, surtout sur les bureaux aux Etats-Unis (-19,8% en rythme annuel), plus globalement sur tous les segments en Europe (-13,7%).

«L’ajustement des prix selon les indices MSCI a été beaucoup plus rapide sur les bureaux aux Etats-Unis, en partie à cause de taux de vacance bien supérieurs, explique Alexandra Krystalogianni, directrice Recherche et Stratégie EMEA d’Avison Young. Le taux de vacance moyen des bureaux est de 17,3%. Mais avec de grandes différences entre les 52 plus grandes métropoles américaines : par exemple, 27% à San Francisco, et seulement 12,1% à New York.» L’experte du courtier canadien installé à Paris depuis 2021 explique ces taux de vacance plus élevés qu’en Europe à la fois par une bien plus grande facilité à construire des grands ensembles de bureaux, et par un passage beaucoup plus globalisé au télétravail, jusqu’à 100% du temps dans certaines entreprises, pour un taux d’occupation moyen d’à peine 20%. A comparer au niveau de 60% en Europe, où les taux de vacance restent bien inférieurs à leur moyenne décennale, autour de 7% dans les grandes métropoles.

Les valorisations des bureaux ont aussi beaucoup baissé au Royaume-Uni (-18,8% en rythme annuel), où le télétravail s’est développé, et aux Pays-Bas (-19%). Moins en France (-14,9%) et en Allemagne (-12,6%), où le marché du travail se porte encore bien. Et encore moins en Europe du Sud (-8,9%) et dans les pays nordiques (-7,2%), où les institutions tardent peut-être à retranscrire les baisses dans les valorisations.

Il est aussi probable que le mouvement vers le télétravail/le flex-office n’ait pas été aussi fort. «Dans tous les cas, les valeurs ont commencé à baisser au T3-2022, quand la Banque centrale européenne (BCE) a commencé à remonter les taux d’intérêt. Néanmoins, nous constatons encore une certaine croissance des loyers pour un bon produit immobilier», ajoute l’analyste.

Le secteur logistique toujours porteur

Le segment «logistique-industrie» semble être un autre segment sensible à la hausse des taux sur ces derniers mois en Europe (-17,7% en rythme annuel) et au Royaume-Uni (-25,2%), moins aux Etats-Unis (-5,1%). «Mais ces chiffres donnent une image distordue de la réalité, remarque Alexandra Krystalogianni. Le secteur logistique a été le plus porteur ces dernières années, avec le développement du e-commerce. Il est un peu surévalué, avec des rendements équivalents à ceux des bureaux. Il reste 60% au-dessus de sa valorisation de fin 2019 aux Etats-Unis, et 15% en Europe malgré cet ajustement normal qui ouvre de nouvelles perspectives.»

Le pendant du fort développement du commerce en ligne avec la crise du covid a été de peser sur l’immobilier de commerces, qui s’était réajusté plus vite en 2020-2021. Indépendamment des hausses de taux de 2022-2023, pendant lesquelles les valorisations ont perdu 6,4% aux Etats-Unis et 8,7% en Europe en un an (-14,3% au Royaume-Uni quand même). «Sur ce segment, on reste des deux côtés de l’Atlantique 17% au-dessous des valorisations de fin 2019, confirme Alexandra Krystalogianni. Mais la situation s’améliore, notamment dans certains pays : Benelux, Europe du Sud, et même France, où les commerces parisiens bien placés devraient bénéficier de l’afflux de touristes.» Notamment grâce aux grands événements sportifs (Rugby 2023, JO 2024, etc.).

Ce constat vaut aussi pour le segment «hôtellerie», qui souffre plus au Royaume-Uni (-13,5%) avec davantage de «tourisme d’affaires», qu’en Europe (-8,2%). A Paris, les transactions ont plus que doublé entre début 2022 et début 2023 : Dubai Holding aurait revalorisé l’hôtel Westin Paris Vendôme pour 650 millions d’euros en reprenant une participation d’Henderson Park, et Tikehau Capital aurait payé plus de 100 millions pour l’Hôtel California à proximité des Champs-Elysées.

Malgré l’ajustement enregistré par MSCI (-8,3% aux Etats-Unis ; -10,4% en Europe), le segment du résidentiel locatif détenu par les institutionnels reste mieux valorisé que fin 2019 : +12,2% aux Etats-Unis ; +3,9% en Europe. Et il conserve de bonnes perspectives grâce à de meilleurs fondamentaux : repositionnement structurel, moindre sensibilité à la conjoncture et aux taux, etc.

Plus globalement, «les valorisations de l’immobilier commercial vont continuer à diminuer au moins jusqu’à la fin de l’année, mais à un rythme normalement beaucoup moins rapide, maintenant que les institutionnels ont une meilleure visibilité sur les taux qui paraissent se stabiliser», conclut Alexandra Krystalogianni. Il reste à savoir si l’écart d’appréciation entre acheteurs et vendeurs pourra se combler et à quel rythme.

