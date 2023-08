Les tensions sur les taux pèsent encore sur les marchés actions

Les marchés n’ont pas fini de digérer les nouvelles tensions sur les taux américains. Jeudi, les places boursières européennes poursuivent leur repli des derniers jours sur fond de nouvelle hausse des taux longs mais aussi de résultats trimestriels décevants. A 10h35, l’indice Euro Stoxx 50 perdait 0,9%. A Paris, le CAC 40 reculait de 1%. Il en était de même à Francfort pour l’indice Dax.

Mercredi, les marchés européens ont nettement chuté tandis qu’à Wall Street l’indice S&P 500 a enregistré sa plus forte baisse depuis avril en repli de 1,4%. Le Nasdaq a cédé 2,2%. L’indice FANG+ des 10 plus grandes sociétés de la tech et d’internet a chuté de 3,45%, l’ensemble des valeurs étant en repli.

Les facteurs négatifs se sont accumulés ces derniers jours. Après des statistiques décevantes en Chine et en Europe (confirmées ce jeudi par un ralentissement de la croissance dans le secteur des services dans la zone euro) , la décision de Fitch de rétrograder le triple A des Etats-Unis a mis en lumière des finances publiques très dégradées au moment où le Trésor américain dévoilait son programme d’émissions de dette pour la fin de l’année en forte progression par rapport aux prévisions. De quoi entraîner un ajustement sur le marché de taux américain, où la partie longue est désormais au plus haut cette année. La faible liquidité sur les marchés en cette période estivale exacerbe ces mouvements.

Taux longs au plus haut

Le rendement de l’emprunt à 10 ans américain progressait encore de 7 points de base (pb), jeudi, à 4,15% après avoir atteint un plus haut de 4,16% en séance, un point culminant depuis novembre 2022. La courbe continuait donc de se repentifier, avec un taux 2 ans en hausse de 2 pb, à 4,9%. Les taux longs européens prenaient à leur tour le chemin de la hausse, contrairement à mercredi. Le rendement du Bund et de l’OAT 10 ans progressent de 3 pb, à 2,55% et 3,1% respectivement. Les investisseurs attendaient la décision de la Banque d’Angleterre ce jeudi. Une hausse de taux de 25 pb est anticipée après celle de 50 pb lors de sa réunion précédente en juin.

Les marchés actions en Europe étaient par ailleurs affectés par les prévisions décevantes de l’allemand Infineon dont l’action chutait de 8% après avoir perdu plus de 10% à l’ouverture. Cela entraînait le secteur tech européen à la baisse. STMIcroelectronics perdait 2,5% et ASML 1,1%. La hausse des coûts et l’endettement de Lufthansa, malgré une bonne dynamique de croissance, inquiètaient également les investisseurs. L’action de la compagnie allemande perdait 5,4%.

